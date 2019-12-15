İçerdiği vitamin ve minerallerle kuşkonmaz, sağlığa pek çok fayda sağlıyor. A, B, C vitaminleri ile lif, bakır, fosfor, potasyum ve protein içeren bu sebze, kalp sağlığını destekliyor. Romatizma ve adet sancısını dindiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Bol lifli içeriği ile sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur.

Kadınlarda doğurganlığı artırır.

Afrodizyak etkisi gösterir.

Kemikleri korur ve güçlendirir.

Hazımsızlığı önler.

Egzama şikayetlerini azaltır.

Kansızlığı bitirir.

Kanı temizler. Vücudu toksinlerden arındırır.