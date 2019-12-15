İçerdiği vitamin ve minerallerle kuşkonmaz, sağlığa pek çok fayda sağlıyor. A, B, C vitaminleri ile lif, bakır, fosfor, potasyum ve protein içeren bu sebze, kalp sağlığını destekliyor. Romatizma ve adet sancısını dindiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Bol lifli içeriği ile sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur.
Kadınlarda doğurganlığı artırır.
Afrodizyak etkisi gösterir.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Hazımsızlığı önler.
Egzama şikayetlerini azaltır.
Kansızlığı bitirir.
Kanı temizler. Vücudu toksinlerden arındırır.
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