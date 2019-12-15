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Anneliğe ! Tam bir şifa deposu...

İçerdiği vitamin ve minerallerle , sağlığa pek çok fayda sağlıyor. A, B, C vitaminleri ile lif, bakır, fosfor, potasyum ve protein içeren bu sebze, kalp sağlığını destekliyor. Romatizma ve adet sancısını dindiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Anneliğe kuşkonmaz

İçerdiği vitamin ve minerallerle kuşkonmaz, sağlığa pek çok fayda sağlıyor. A, B, C vitaminleri ile lif, bakır, fosfor, potasyum ve protein içeren bu sebze, kalp sağlığını destekliyor. Romatizma ve adet sancısını dindiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Bol lifli içeriği ile sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur.
Kadınlarda doğurganlığı artırır.
Afrodizyak etkisi gösterir.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Hazımsızlığı önler.
şikayetlerini azaltır.
Kansızlığı bitirir.
Kanı temizler. Vücudu toksinlerden arındırır.

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