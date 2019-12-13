Limon suyu, böbreklerde taş oluşumunu engelliyor. Bununla birlikte, limon otu, nane ve ısırgan otu gibi bir miktar bitki çaylarının tüketilmesi öneriliyor. Limon suyu, böbreklerde taş oluşumunu engelliyor. Bununla birlikte, limon otu, nane ve ısırgan otu gibi bir miktar bitki çaylarının tüketilmesi öneriliyor.
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