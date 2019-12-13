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un gücü! İşte faydaları...

suyu, lerde taş oluşumunu engelliyor. Bununla birlikte, limon otu, nane ve ısırgan otu gibi bir miktar bitki çaylarının tüketilmesi öneriliyor.

Limonun gücü
suyu, böbreklerde taş oluşumunu engelliyor. Bununla birlikte, limon otu, nane ve ısırgan otu gibi bir miktar bitki çaylarının tüketilmesi öneriliyor.

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