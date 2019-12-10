Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında, selülit geliyor. Diyetisyen Melda Demiröz, belülitleri yok edecek önerileri sıralıyor:

ŞEKERDEN UZAK DURUN: Şeker ve şeker içeren gıdaların fazlası, yağa dönüşerek selülite neden olur. Selülitlerden kurtulmak için yapay tatlandırıcı içeren tüm besinleri hayatımızdan çıkartmamız gerekir.

BEYAZ EKMEK YEMEYİN: Tam çavdar, tam buğday gibi tam tahıllı ekmekler kan şekerini dengeler.

EGZERSİZ ŞART: Selülitin görüldüğü üst bacak ve kalça bölgesini sıkılaştırmak gerekir. KAHVE: Bilinenin aksine selülite neden olmaz. Türk kahvesi tüketilmesi önerilir.

TELVESİNİ DE KULLANIN: Türk kahvesinin telvesiyle haftada 1-2 kez selülit peelingi yapmak, sıkılaştırıcı etki gösterir.