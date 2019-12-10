Bugünkü
Takvim

İşte i yok edecek altın değerinde öneriler...

Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında, geliyor. , selülitleri yok edecek önerileri sıralıyor... İşte o öneriler...

Selülite de hatırı var

Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında, geliyor. Diyetisyen Melda Demiröz, belülitleri yok edecek önerileri sıralıyor:

ŞEKERDEN UZAK DURUN: Şeker ve şeker içeren gıdaların fazlası, yağa dönüşerek selülite neden olur. Selülitlerden kurtulmak için yapay tatlandırıcı içeren tüm besinleri hayatımızdan çıkartmamız gerekir.

BEYAZ EKMEK YEMEYİN: Tam çavdar, tam buğday gibi tam tahıllı ekmekler kan şekerini dengeler.

EGZERSİZ ŞART: Selülitin görüldüğü üst bacak ve kalça bölgesini sıkılaştırmak gerekir. : Bilinenin aksine selülite neden olmaz. Türk kahvesi tüketilmesi önerilir.

TELVESİNİ DE KULLANIN: Türk kahvesinin telvesiyle haftada 1-2 kez selülit peelingi yapmak, sıkılaştırıcı etki gösterir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık Haberleriİşte selüliti yok edecek altın değerinde öneriler...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri