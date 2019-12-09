Tansiyon, kolesterol, şeker, kalp ve tiroit gibi kronik hastalıklar, yaşam kalitesini düşürüyor. İnsan ömrünü kısaltan bu hastalıklara ilaçlar kalıcı bir çözüm olmuyor. Şifacı Anthony William ise her hastalığın doğru beslenerek önlenebildiğini ve tedavi edilebildiğini belirtiyor. Tiroit hastalığına değinen William, bu rahatsızlığın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklıyor: Boyunda bulunan salgı bezleri olarak bilinen tiroitler, insan sağlığı için hayati önem taşıyor. Her an ne kadar enerji aldığını, ne kadarını harcadığını düzenleyen bu bezler, vücuttaki her hücreyi etkiliyor. Tiroitlerde oluşacak herhangi bir arıza ise vücudun çalışmasını bozuyor.
NE YİYORUZ?
Tarlalardan fabrikalara taşınan sebze ve meyvelerdeki besleyici öğeler çıkartılıyor. Doğal besinlerin yerine konservelerin mutfakta sık kullanılması, hastalıkları beraberinde getiriyor. Konserveden besinlere geçen kurşun maddesi, insanları guatr hastası yapıyor. Öte yandan iyottan az beslenme tarzı da kişiyi tiroit hastalığına mahkum ediyor.
KARALAHANA YİYİN
Bu hastalığın tek tedavi yöntemi sayılan ilaçlar, aslında tiroitleri onarmıyor. Sadece vücut tiroidi üretemediği için hormonların yerini doldurabilsin diye kana hormon takviye ediyor. Doğru besinler ise tiroidi iyileştiriyor. Anthony William. karnabahar, lahana, brokoli, karalahananın gönül rahatlığıyla tüketilmesini öneriyor.
YABAN MERSİNİ İYİLEŞTİRİR
Tiroidi iyileştiren yiyecekler arasında yaban mersini, Brüksel lahanası, kişniş, sarımsak, kenevir tohumu, Brezilya fındığı ve kızılcık gibi mucize besinler bulunuyor.
Tiroitlere zarar veren EBV hücrelerini öldüren bu besinler, tiroit bezini onarıyor. Zehirli metalleri ve viral atıkları vücuttan temizliyor. Tiroit hormonu üretimini artırıyor.
ANTHONY WILLIAM / MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRELERİ-2
YARIN: NÖROLOJİK HASTALIKLAR
NE YİYORUZ?
Tarlalardan fabrikalara taşınan sebze ve meyvelerdeki besleyici öğeler çıkartılıyor. Doğal besinlerin yerine konservelerin mutfakta sık kullanılması, hastalıkları beraberinde getiriyor. Konserveden besinlere geçen kurşun maddesi, insanları guatr hastası yapıyor. Öte yandan iyottan az beslenme tarzı da kişiyi tiroit hastalığına mahkum ediyor.
KARALAHANA YİYİN
Bu hastalığın tek tedavi yöntemi sayılan ilaçlar, aslında tiroitleri onarmıyor. Sadece vücut tiroidi üretemediği için hormonların yerini doldurabilsin diye kana hormon takviye ediyor. Doğru besinler ise tiroidi iyileştiriyor. Anthony William. karnabahar, lahana, brokoli, karalahananın gönül rahatlığıyla tüketilmesini öneriyor.
YABAN MERSİNİ İYİLEŞTİRİR
Tiroidi iyileştiren yiyecekler arasında yaban mersini, Brüksel lahanası, kişniş, sarımsak, kenevir tohumu, Brezilya fındığı ve kızılcık gibi mucize besinler bulunuyor.
Tiroitlere zarar veren EBV hücrelerini öldüren bu besinler, tiroit bezini onarıyor. Zehirli metalleri ve viral atıkları vücuttan temizliyor. Tiroit hormonu üretimini artırıyor.
ANTHONY WILLIAM / MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRELERİ-2
YARIN: NÖROLOJİK HASTALIKLAR
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