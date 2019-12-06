Sağlıklı cildin yolu mutfaktan geçiyor! İşte yaşlanmayı geciktiren mucizevi besinler...

Havaların soğuması, cilt kuruluğunu beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yurdum Sinan Yücel, bu sağlık sorunu hakkında TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor: Deterjan, sabun, şampuan gibi kimyasalların kullanımı ve sıcak su, cildin sahip olduğu nemi alıyor. Pamuk ya da keten gibi hava alan kumaşlardan değil de naylondan yapılmış giysiler ile çok dar kıyafetleri tercih etmek cilt kuruluğuna yol açıyor. Bunların dışında, şeker hastalığı ve tiroit bezinin az çalıştığı durumlarda bu sağlık sorunu ortaya çıkıyor.

YAŞLANDIRIR

Nem kaybı cildin yaşlanmasına yol açıyor. Doğduğumuzda vücudumuzun yüzde 90'ı su iken, bu oran gittikçe azalıyor. Yetişkinlikte ve yaşlılık döneminde susuzluktan, nemsizlikten cilt kuruyor, kırışıyor dolayısıyla da yaşlanıyor. Cilt kuruluğu; alerjik reaksiyonlar, doğuştan veya sonradan oluşan egzama, roza gibi veya kronik ve bölgesel kuruluklar olarak da başlangıç yapabiliyor. Cilt yüzeyinde pullanma, kırmızı noktalar, kaşıntı vb. değişiklikler olması durumunda fark edilip müdahale edilmesi gerekiyor...

MUCİZE BESİNLER

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: İçerdiği yağ asitleri ve E vitamini sayesinde cildi nemlendirir.

SOMON: Kırışıklıkları önler. Saçlar için de faydalıdır.

KIRMIZIBİBER: Kan dolaşımını hızlandırır. Kırışıklık sorununu ortadan kaldırır.

ISPANAK: A, C ve E vitaminleri ile cildi destekler. Cilt hastalıklarından korur.

KETEN TOHUMU: Cilde esneklik kazandırır. Salata ya da yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir.

ALOE VERA MASKESİ

Yaprağı doğrama tahtası üzerine yerleştirin ve kaktüs benzeri kenarları bir bıçak kullanarak çıkarın. İki parçaya ayırmak için ortasından dilimleyin. Kalan aloe jelini kazımak ve bir kaseye koymak için bir kaşık kullanın. Aloe vera jelini 1/8 çay kaşığı limon suyuyla ezin. İki malzemeden bir macun oluşturun. Aloe vera maskesini yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve gözlerden kaçınarak hafifçe masaj yapın. Cildinizde 15 dakika bekletin, ardından ılık suyla durulayın. Cildinizi havluyla kurulayın ve nemlendirici uygulayın. Bu maskeyi haftada 3 kez yapın...

YARIN: YAŞLILIK LEKELERİ

UZM. DR. YURDUM SİNAN YÜCEL - A'DAN Z'YE CİLT HASTALIKLARI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL