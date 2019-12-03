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hastaları dikkat! Bu besinlerden uzak durun

Baş dönmesi, bulantı ve kusmayla karşımıza çıkan hastalığı ihmale gelmiyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , vertigonun tek başına bir hastalık değiş birçok hastalığın belirtisi olabileceğini söylüyor. Hastada konuşma güçlüğü ve bilinç kaybı varsa mutlaka nöroloji uzmanına yönlendirilmesi gerekiyor.

Vertigoya hatırı yok!
Baş dönmesi, bulantı ve kusmayla karşımıza çıkan vertigo hastalığı ihmale gelmiyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , nun tek başına bir hastalık değiş birçok hastalığın belirtisi olabileceğini söylüyor. Hastada konuşma güçlüğü ve bilinç kaybı varsa mutlaka nöroloji uzmanına yönlendirilmesi gerekiyor. Vertigo hastalarının özel yaşantılarına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Op. Dr. Akacun, "Aşırı tüketilen alkol, sigara, kahve, diğer kafeinli içecekler ve çikolata vertigo ataklarını tetikleyebilir" uyarısında bulunuyor.

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