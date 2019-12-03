Baş dönmesi, bulantı ve kusmayla karşımıza çıkan vertigo hastalığı ihmale gelmiyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, vertigonun tek başına bir hastalık değiş birçok hastalığın belirtisi olabileceğini söylüyor. Hastada konuşma güçlüğü ve bilinç kaybı varsa mutlaka nöroloji uzmanına yönlendirilmesi gerekiyor. Vertigo hastalarının özel yaşantılarına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Op. Dr. Akacun, "Aşırı tüketilen alkol, sigara, kahve, diğer kafeinli içecekler ve çikolata vertigo ataklarını tetikleyebilir" uyarısında bulunuyor.
- Sağlık
- 03.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.