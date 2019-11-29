İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, kalp krizi riskini artıran kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor: Kalp krizi riskini artıran kolesterol, iki gruba ayrılıyor. HDL (iyi huylu), LDL (kötü huylu) olarak tanımlanıyor. LDL kolesterol ve trigliseridlerin yüksek olması, HDL kolesterolün düşük olması risk olarak değerlendiriliyor. Kan damarlarını sertleştiren kolesterol, zamanla kalp krizine zemin hazırlıyor ve hayatı tehdit ediyor. Kolesterol yüksekliği olanlarda statin adı verilen ilaçlar kullanılıyor. Bazı uzmanlar, bu ilaçların yan etkileri olduğunu söyleyerek kullanılmamasını öneriyor. İlaç kullanımının yanı sıra kolesterolü düşürmek için beslenme alışkanlıkları da önemli. Günlük diyetin yüzde 80'inin bol lifli ve bitkisel olması kolesterolü dengeliyor. Orta boy iki elma, iki çiğ havuç, zeytin, badem, ceviz, kereviz, karnıyarık otu, arpa, yulaf ezmesi, sarımsak, soğan, greyfurt, limon, keten tohumu, kinoa, brokoli ve patlıcan kolesterol ve trigliseridin düşürülmesinde etkin rol üstleniyor. Haftada en az beş gün 30 dakikalık egzersiz de kalp sağlığını koruyor.

YARIN: KALP SAĞLIĞI HAKKINDA

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 8

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL