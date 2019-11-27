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Çok güzelsin ! Yaşlanmayı yavaşlatıyor...

Güzelliğimiz, yıllara yenik düşürüyor. Kırışıklıklar ve ince çizgiler kadınları mutsuz ediyor. , kırışıklıklarla mücadelede etkin tedavi yöntemlerini açıklıyor.

Çok güzelsin kelle paça

Güzelliğimiz, yıllara yenik düşürüyor. Kırışıklıklar ve ince çizgiler kadınları mutsuz ediyor. Medikal Estetik Doktoru Ezgi Karavelioğlu, kırışıklıklarla mücadelede etkin tedavi yöntemlerini açıklıyor. İlerleyen yaşla birlikte kırışan cilt, çevresel faktörlerden de etkileniyor. Kuru cilt yapısı, sigara kullanımı ve güneş ışınları cildin kırışmasını hızlandırıyor. Toplumda genellikle yağlı ciltlerin geç kırıştığı biliniyor. Bu konuda avantajlı olan yağlı ciltler, ne yazık ki akne oluşumu, gözenek problemi ve sarkarak yaşlanma konusunda dezavantajlı bulunuyor. Ciltteki kollajen üretimi 30'lu yaşlardan sonra azaldığı için kırışıklıklar oluşuyor.

DOĞAL LEZZET
Zamanı durdurup genç kalmak için paketlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak gerekiyor. çorbası, cilde kollajen desteği sağlıyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor

YARIN: KURU CİLT
MEDİKAL ESTETİK DR. EZGİ KARAVELİOĞLU - ZAMANA MEYDAN OKUYUN -2
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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