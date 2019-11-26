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e bir ! İşte selülit hakkında bilinmesi gerekenler...

Toplumda bilinenin aksine , yapmıyor. Kahvenin yanında tüketilen süt tozu, selülite neden oluyor. Dar kıyafetler giymek de selülit riskini artırıyor. Bunun dışında yürüyüş ve bol su içmek, selülitle mücadeleye yardımcı oluyor.

Selülite bir kahve

Sağlıklı ve yıllara meydan okuyan genç bir cilde sahip olmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. TAKVİM, kadınların en sık yakındığı cilt hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanına soruyor. Medikal Estetik Doktoru Ezgi Karavelioğlu, yazı dizisinin ilk gününde le ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

KADIN DÜŞMANI
Selülit, cilt altı yağ dokusunun düzensizleşmesi ve portakal kabuğu görüntüsüyle biliniyor. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmekle birlikte en çok bacak bölgesinde ortaya çıkıyor. Tedavisi, selülitin evresine göre değişiyor. Birinci evre selülit dışardan belli olmuyor. Genellikle medikal masajla düzelebiliyor. İkinci evrede ise selülit oturunca belli olup ayaktayken rahatsız etmiyor. Radyofrekans enerjisi ile tedavi ediliyor. Üçüncü evre selülitte portakal kabuğu görüntüsü, ayaktayken bile belli oluyor. Dördüncü evre, selülitte son evre olarak adlandırılıyor. Radyofrekans enerjisi ve mezoterapi ile tedavi edilmesi gerekiyor.

YARIN: KIRIŞIKLIKLARI YOK EDİN
MEDİKAL ESTETİK DR. - ZAMANA MEYDAN OKUYUN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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