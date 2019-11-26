Sağlıklı ve yıllara meydan okuyan genç bir cilde sahip olmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. TAKVİM, kadınların en sık yakındığı cilt hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanına soruyor. Medikal Estetik Doktoru Ezgi Karavelioğlu, yazı dizisinin ilk gününde selülitle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

KADIN DÜŞMANI

Selülit, cilt altı yağ dokusunun düzensizleşmesi ve portakal kabuğu görüntüsüyle biliniyor. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmekle birlikte en çok bacak bölgesinde ortaya çıkıyor. Tedavisi, selülitin evresine göre değişiyor. Birinci evre selülit dışardan belli olmuyor. Genellikle medikal masajla düzelebiliyor. İkinci evrede ise selülit oturunca belli olup ayaktayken rahatsız etmiyor. Radyofrekans enerjisi ile tedavi ediliyor. Üçüncü evre selülitte portakal kabuğu görüntüsü, ayaktayken bile belli oluyor. Dördüncü evre, selülitte son evre olarak adlandırılıyor. Radyofrekans enerjisi ve mezoterapi ile tedavi edilmesi gerekiyor.

YARIN: KIRIŞIKLIKLARI YOK EDİN

MEDİKAL ESTETİK DR. EZGİ KARAVELİOĞLU - ZAMANA MEYDAN OKUYUN

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL