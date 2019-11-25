Akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan bronşların şişerek iltihaplanmasına akut bronşit deniyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, akut bronşit vakalarının yüzde 90'ınından virüsler, yüzde 10 kadarından da bakterilerden kaynaklandığını söylüyor. Sonbaharda sıklıkla erkeklerde ortaya çıkan bu hastalığı sigara dumanı, hava kirliliği, ani ısı değişimleri de tetikliyor.

ZATÜRREYE BENZER

Bronşit tanısı, fiziksel muayene, kan tahlilleri ve akciğer filmi çekilerek konuluyor. Hastalık genellikle zatürre ile karıştırılabiliyor. Her iki hastalık aynı şikayetlere yol açıyor, fakat akciğer filmleri birbirinden çok farklılık gösteriyor. Bronşitin asıl nedeni virüsler olduğundan, tedavisinde antibiyotik etkili oluyor. Balgamın renkli olması hastalar ve doktorlar tarafından yanlış olarak antibiyotik kullanılması için gerekçe olarak değerlendiriliyor. Oysa viral bronşitte de renkli balgam söz konusu olabiliyor. Üst solunum yolu infeksiyonları ve akut bronşit yanlış ve gereksiz olarak antibiyotiklerin en sık kullanıldığı hastalıklar arasında bulunuyor. Akut bronşitin tedavisinin belirtilerine göre yapılması gerekiyor. Ateş ve ağrı kesici ilaçlar, bitkisel öksürük kesici ilaçlar ve yatak istirahati sıklıkla yeterli olabiliyor.

MUCİZE BESİNLER

HAVUÇ, elma, kuru kayısı, domates, biber ve bal kabağı gibi A vitamininden zengin besinler yiyin.

LİMON, kırmızıbiber, kekik, kivi, brokoli ve maydanoz gibi antioksidan deposu besinlere sofranızda yer açın.

NANE, bronşit semptomlarını azaltır. İerisindeki mentol, burun tıkanıklığını açar.

YEŞİL çay, güçlü bir antioksidandır. Virüsün vücutta yayılmasını önler.

BOL YEŞİLLİK TÜKETİN

Bronşitten korunmak için bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor. Yeşillikler, sebze ve meyvelerden oluşan bir diyet, vücuda direnç veriyor. Sık sık ellerin yıkanması da mikropları yok ediyor.

ÖKSÜRÜK, EKLEM AĞRISI

Akut bronşit, şiddetli öksürükle belirti veriyor. Hafif ateş, göğüste yanma, burun akıntısı, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları da hastalığın diğer şikayetlerini oluşturuyor.

YARIN: ÖKSÜRÜK

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL