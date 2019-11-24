Bugünkü
Takvim

in altın anahtarı:

Altın sarısı rengiyle hem göze hem sağlığa hitap eden baharatlardan , hastalıklara savaş açıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, bu mucize baharatın pek çok kronik hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor.

Kanserin altın anahtarı: Zerdeçal
Altın sarısı rengiyle hem göze hem sağlığa hitap eden baharatlardan zerdeçal, hastalıklara savaş açıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, bu mucize baharatın pek çok kronik hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor. İçerdiği curcumin maddesi sayesinde i önleyen ve kanserin tedavisine yardımcı olan , özellikle prostat, meme, baş-boyun ve akciğer kanserine karşı koruma sağlıyor. Hafızayı güçlendiren, katarakt riskini azaltan zerdeçal, diyabetle savaşıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKanserin altın anahtarı: Zerdeçal
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri