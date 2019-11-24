Kanserin altın anahtarı: Zerdeçal

Altın sarısı rengiyle hem göze hem sağlığa hitap eden baharatlardan zerdeçal, hastalıklara savaş açıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, bu mucize baharatın pek çok kronik hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor. İçerdiği curcumin maddesi sayesinde kanseri önleyen ve kanserin tedavisine yardımcı olan zerdeçal, özellikle prostat, meme, baş-boyun ve akciğer kanserine karşı koruma sağlıyor. Hafızayı güçlendiren, katarakt riskini azaltan zerdeçal, diyabetle savaşıyor.
- Sağlık
- 24.11.2019
- Gazete
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