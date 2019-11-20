En sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında, ağızda oluşan yara ve aftlar geliyor. Konuşma, yutkunma ve çiğneme gibi hareketler esnasında zorluğa neden olan ağız yaraları, gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Ağız yaraları, bazen birkaç gün içerisinde iyileşiyor bazen ise aft adı verilen ağrılı yaralara dönüşebiliyor. Diş Hekimi Ezgi Aydın, ağız yaralarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Tedavi yöntemleri hakkında TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor... Yaşam kalitesini düşüren ağız yaralarının tedavisinde öncelikle yaraların oluşum sebebinin araştırılması gerekiyor.

HASTALIK BELİRTİSİ

Çünkü tekrarlayan ağız yaraları, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Bu nedenle ağız içinde yara ve aft problemi olan bireyler mutlaka diş hekimi kontrolünden geçmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre ağız yaraları kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor.

BAHARATLI YEMEYİN

Ağız yaraları iyileşene kadar beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Sıcak, baharatlı, tuzlu veya asitli yiyecekler ve içecekler gibi tetikleyicilerden uzak durulması öneriliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağız içinde kızarık

Yara bölgesinde iltihaplanma

Yarada şişkinlik ve ağrı

Yara bölgesindeki ağrı ve batma hissi

İştah azalması

Boğaz ağrısı ve ateş

DOĞAL ŞİFA

Ağız yaraları genellikle antibiyotikle iyileşiyor. Tedavisinde şu doğal yöntemler de etkili oluyor:

KARBONAT: Anti bakteriyel özelliği ile yaralar üzerindeki iyileştirici etkisi bulunur. Bir çay kaşığı karbonatı, su ile karıştırın. Gargara yapın.

ADA ÇAYI: Enfeksiyonları iyileştirir. Ağız yaralarını tedavi eder. Ada çayı, ağzı yakmaması için ılık şekilde tüketilmelidir. İçim esnasında ağızda bir süre bekletilmesi etkisini arttırır.

TUZLU SU: Bir çay bardağı suyla, bir tatlı kaşığı tuzu karıştırın. Bu su ile gargara yapmak, yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

YARIN: AĞIZ KOKUSU

DİŞ HEKİMİ EZGİ AYDIN - AĞIZ SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL