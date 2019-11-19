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suzluk hafızayı siliyor! İşte suyun vücuda faydaları...

İnsan yaşamında hayati önem taşıyan , hastalıklarla mücadelenin ilk adımını oluşturuyor. , suyun vücuda olan faydalarını şöyle özetliyor...

Susuzluk hafızayı siliyor

İnsan yaşamında hayati önem taşıyan , hastalıklarla mücadelenin ilk adımını oluşturuyor. Diyetisyen Melda Demiröz, suyun vücuda olan faydalarını şöyle özetliyor:

BAĞIRSAK DOSTU: Su, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kabızlığı önler.

VÜCUDU TEMİZLER: Günde 2 litre su içmek, vücudu toksinlerden temizler. Böbrek taşlarının atılmasını kolaylaştırır.

KALBİ GÜÇLENDİRİR: Günde 2 litre su içmek kalp krizi riskini yüzde 41 azaltır. Beynimizin yüzde 85'i sudan oluşur. Susuzluk halinde hafıza sorunları ve konsantrasyon zorlukları görülür.

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