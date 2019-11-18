Karaciğere kereviz

Bolca lif barındıran kereviz, sindirimi hızlandırır. Kabızlık riskini azaltır. Mideyi güçlendirir. İdrar yolu enfeksiyonunu iyileştirir. Tansiyonu dengeleyen bu mucize sebze, karaciğeri güçlendirir. Bolca lif barındıran kereviz, sindirimi hızlandırır. Kabızlık riskini azaltır. Mideyi güçlendirir. İdrar yolu enfeksiyonunu iyileştirir. Tansiyonu dengeleyen bu mucize sebze, karaciğeri güçlendirir.
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