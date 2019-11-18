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Karaciğere

Bolca lif barındıran , sindirimi hızlandırır. riskini azaltır. Mideyi güçlendirir. yolu enfeksiyonunu iyileştirir. Tansiyonu dengeleyen bu mucize sebze, karaciğeri güçlendirir.

Karaciğere kereviz
Bolca lif barındıran kereviz, sindirimi hızlandırır. riskini azaltır. Mideyi güçlendirir. yolu enfeksiyonunu iyileştirir. Tansiyonu dengeleyen bu mucize sebze, karaciğeri güçlendirir.

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