C Vitamini deposu portakal, kalbi güçlendirir. Öksürüğü azaltır. İyi bir demir kaynağıdır. Böylece kansızlığı engeller. Tansiyonu dengeleyen portakal, böbrek taşı riskini de azaltır. Gripten korur. Saç dökülmesini önler.
C Vitaminideposu portakal,kalbi güçlendirir.Öksürüğü azaltır.İyi bir demir kaynağıdır.Böylecekansızlığı engeller.Tansiyonu dengeleyen portakal,böbrek taşı riskini de azaltır. Griptenkorur. Saç dökülmesini önler.
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