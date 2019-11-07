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Kansızlığa ! İşte faydaları...

C Vitamini deposu , kalbi güçlendirir. Öksürüğü azaltır. İyi bir demir kaynağıdır. Böylece kansızlığı engeller. Tansiyonu dengeleyen portakal, böbrek taşı riskini de azaltır. ten korur. dökülmesini önler.

Kansızlığa portakal
C Vitamini deposu portakal, kalbi güçlendirir. Öksürüğü azaltır. İyi bir demir kaynağıdır. Böylece kansızlığı engeller. Tansiyonu dengeleyen , böbrek taşı riskini de azaltır. ten korur. Saç dökülmesini önler.

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