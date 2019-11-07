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Bilim adamları öneriyor... nin faydaları saymakla bitmiyor...

Sohbetlere eşlik eden , sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Kanadalı 'nden bilim adamları, sağlıklı bir hayat için günde iki fincan kahve içilmesini öneriyor.

Bir fincan sağlık

Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Kanadalı 'nden bilim adamları, sağlıklı bir hayat için günde iki fincan kahve içilmesini öneriyor. Beyin hücrelerini koruyan Alzheimer'la savaşıyor. Özellikle düzenli kahve tüketiminin karaciğer riskini yüzde 50 oranında azalttığı biliniyor. Kan şekerini dengeleyerek diyabetten koruyan kahve, baş ağrısını dindiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kabızlığı da önlüyor

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