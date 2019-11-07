Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Kanadalı Queen's Üniversitesi'nden bilim adamları, sağlıklı bir hayat için günde iki fincan kahve içilmesini öneriyor. Beyin hücrelerini koruyan kahve Alzheimer'la savaşıyor. Özellikle düzenli kahve tüketiminin karaciğer riskini yüzde 50 oranında azalttığı biliniyor. Kan şekerini dengeleyerek diyabetten koruyan kahve, baş ağrısını dindiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kabızlığı da önlüyor