Ağızları tatlandıran kestane, cinsel isteği artırır. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitirir. Kolesterolü düşürür. Varis ve basur şikayetlerini azaltır Ağızları tatlandıran kestane, cinsel isteği artırır. Çiftler arasındaki cinsel soğukluğu bitirir. Kolesterolü düşürür. Varis ve basur şikayetlerini azaltır
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