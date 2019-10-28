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zayıflatır

Ağızları tatlandıran , kabızlık ve sindirim sorunlarını bitirir. u dengeler. sağlığını korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kolesterolü düşürür. Gribi iyileştirir.

Kuru incir zayıflatır
Ağızları tatlandıran kuru incir, kabızlık ve sindirim sorunlarını bitirir. u dengeler. sağlığını korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kolesterolü düşürür. Gribi iyileştirir.

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