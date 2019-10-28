Kuru incir zayıflatır

Ağızları tatlandıran kuru incir, kabızlık ve sindirim sorunlarını bitirir. Tansiyonu dengeler. Kemik sağlığını korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kolesterolü düşürür. Gribi iyileştirir. Ağızları tatlandıran kuru incir, kabızlık ve sindirim sorunlarını bitirir. Tansiyonu dengeler. Kemik sağlığını korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kolesterolü düşürür. Gribi iyileştirir.
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