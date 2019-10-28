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Kabızlığa bir ! İşte faydaları...

Bolca vitamin ve mineral içeren , hafızayı güçlendirir. Her gün 1 elma yemek, kolon i riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Zayıflatır. Kabızlığı engeller.

Kabızlığa bir elma! İşte faydaları...
Bolca vitamin ve mineral içeren elma, hafızayı güçlendirir. Her gün 1 yemek, kolon i riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Zayıflatır. Kabızlığı engeller.

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