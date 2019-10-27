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Çok çiğneyin şişmeyin! İşte hazımsızlığın çözümü...

Yemekten sonra karın şişkinliğiyle kendini gösteren , toplumda sık görülüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. , bu şikayetlerin sindirimin iyi çalışmamasından kaynaklandığını söylüyor.

Çok çiğneyin şişmeyin

Yemekten sonra karın şişkinliğiyle kendini gösteren , toplumda sık görülüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. , bu şikayetlerin sindirimin iyi çalışmamasından kaynaklandığını söylüyor. Hazımsızlığı bitirecek önerileri sıralıyor:
İyi çiğnemeden hızlı yemek veya yemek yerken konuşmak, şişkinliğe neden olur.
Yağlı yemekler bulantı ve şişkinlik yapar.
Yatmadan önce yemek yemeyin.
Stresi kontrol altına alın. Stres, hazımsızlığı tetikler.

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