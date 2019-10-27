Çok çiğneyin şişmeyin! İşte hazımsızlığın çözümü...

Yemekten sonra karın şişkinliğiyle kendini gösteren hazımsızlık, toplumda sık görülüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Züleyha Akkan Çetinkaya, bu şikayetlerin sindirimin iyi çalışmamasından kaynaklandığını söylüyor. Hazımsızlığı bitirecek önerileri sıralıyor:

İyi çiğnemeden hızlı yemek veya yemek yerken konuşmak, şişkinliğe neden olur.

Yağlı yemekler bulantı ve şişkinlik yapar.

Yatmadan önce yemek yemeyin.

Stresi kontrol altına alın. Stres, hazımsızlığı tetikler.