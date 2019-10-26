Bugünkü
Takvim

cinsel gücü ve isteği artırıyor! nelerdir?

, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kuru öksürüğe iyi gelen şifa deposu bal, kabızlığı engeller, vücuda canlılık verir, karaciğeri ve göğsü temizler.

Bal gibi mutluluk
Mucize besinlerden , aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kuru öksürüğe iyi gelir.

Kabızlığı engeller.

Romatizma ağrılarını dindirir.

Vücuda canlılık verir.

Dişleri ve diş etlerini temizleyip parlatır.

Karaciğeri ve göğsü temizler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBal cinsel gücü ve isteği artırıyor! Balın faydaları nelerdir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri