Mucize besinlerden bal, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kuru öksürüğe iyi gelir.
Kabızlığı engeller.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Vücuda canlılık verir.
Dişleri ve diş etlerini temizleyip parlatır.
Karaciğeri ve göğsü temizler.
Kuru öksürüğe iyi gelir.
Kabızlığı engeller.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Vücuda canlılık verir.
Dişleri ve diş etlerini temizleyip parlatır.
Karaciğeri ve göğsü temizler.
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