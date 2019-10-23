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Romantik ! İşte faydaları...

En sevilen meyvelerden , bolca C vitamini içeriyor. Aşk hayatına da renk katıyor. etkisiyle cinsel gücü artırıyor. İşte detaylar ve Takvim Gazetesi’nin 23 Ekim 2019 tarihli Sağlık sayfalarından derlediğimiz haberler…

Romantik nar!

En sevilen meyvelerden , bolca C vitamini içeriyor. Aşk hayatına da renk katıyor. etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kalp hastalığından korur.
hastalığını önler.
Sindirimi hızlandırır.
Cildi besler ve gençleştirir.
Dişleri korur. Çürüğü önler.

PROSTAT GENETİK
PROSTAT kanseri, adıyla bile erkekleri korkutuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, bu hastalığın genetik etkisine değiniyor. "Ailesindeki erkek akrabalarında prostat kanseri olan kişilerde prostat kanseri gelişme ihtimali artar" diyor. 45 yaşından sonra her yıl prostat kontrolünün önemine dikkat çekiyor.


HAZIMSIZLIĞA ÇARE NANE
Omega-3 deposu nane, kansızlığı bitirir. Vücudu toksinlerden temizler. Ferahlatıcı etkisiyle solunum yolu hastalıklarını önler. Hazımsızlığı engeller. Sindirimi hızlandırır. Adet sancısını hafifletir.

KABIZLIĞA
Vitamin deposu bezelye, hücreleri onarır. Anti-aging etkisiyle cilt hücrelerini yeniler ve gençlik sağlar. Sinir hücrelerini onarır. Alzheimer'dan korur. Katarakt riskini azaltır. Kabızlığı bitirir.

BAĞIRSAKLARA HURMA
Cennet hurması, kanserli hücreleri küçültür. Vücut direncini artırır. Toksinleri temizler. Metabolizmayı hızlandırır. Gastrit ve ülserden korur. Bağırsak florasını zenginleştirir. Damarları genişletir.

TANSIYONA KEREVİZ ETKİSİ
Midedeki asit oranını dengeleyen kereviz, reflü şikayetlerini azaltır. İltihaplarla savaşır. Özellikle idrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Yüksek tansiyonu düşürür. Karaciğeri temizler. Böbrekleri korur

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