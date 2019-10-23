En sevilen meyvelerden nar, bolca C vitamini içeriyor. Aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kalp hastalığından korur.

Prostat hastalığını önler.

Sindirimi hızlandırır.

Cildi besler ve gençleştirir.

Dişleri korur. Çürüğü önler.

PROSTAT GENETİK

PROSTAT kanseri, adıyla bile erkekleri korkutuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Gönülalan, bu hastalığın genetik etkisine değiniyor. "Ailesindeki erkek akrabalarında prostat kanseri olan kişilerde prostat kanseri gelişme ihtimali artar" diyor. 45 yaşından sonra her yıl prostat kontrolünün önemine dikkat çekiyor.



HAZIMSIZLIĞA ÇARE NANE

Omega-3 deposu nane, kansızlığı bitirir. Vücudu toksinlerden temizler. Ferahlatıcı etkisiyle solunum yolu hastalıklarını önler. Hazımsızlığı engeller. Sindirimi hızlandırır. Adet sancısını hafifletir.

KABIZLIĞA BEZELYE

Vitamin deposu bezelye, hücreleri onarır. Anti-aging etkisiyle cilt hücrelerini yeniler ve gençlik sağlar. Sinir hücrelerini onarır. Alzheimer'dan korur. Katarakt riskini azaltır. Kabızlığı bitirir.

BAĞIRSAKLARA HURMA

Cennet hurması, kanserli hücreleri küçültür. Vücut direncini artırır. Toksinleri temizler. Metabolizmayı hızlandırır. Gastrit ve ülserden korur. Bağırsak florasını zenginleştirir. Damarları genişletir.

TANSIYONA KEREVİZ ETKİSİ

Midedeki asit oranını dengeleyen kereviz, reflü şikayetlerini azaltır. İltihaplarla savaşır. Özellikle idrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Yüksek tansiyonu düşürür. Karaciğeri temizler. Böbrekleri korur