Grip, bağışıklık sistemimizin zayıf olduğu anı bekliyor. Yataklara düşüren bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Mehmet Öz, grip aşısı görevi üstlenen besinleri sıralıyor:
Zencefil: Gribi iyileştirir.
Frenküzümü: C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığına savaş açar.
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