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Gribin öz reçetesi: Karalahana | Bu besinler aşısı görevi görüyor

ten korunmanın en iyi yolu doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Mehmet Öz, grip aşısı görevi üstlenen besinleri açıkladı. İşte grip aşısı görevi gören besinler...



Grip, bağışıklık sistemimizin zayıf olduğu anı bekliyor. Yataklara düşüren bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Mehmet Öz, grip aşısı görevi üstlenen besinleri sıralıyor:

Zencefil: Gribi iyileştirir.

Frenküzümü: C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığına savaş açar.

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