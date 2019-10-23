bağışıklık sistemimizin zayıf olduğu anı bekliyor. Yataklara düşüren bu hastalıktan korunmanın en iyi yolugeçiyor. Dr. Mehmet Öz, grip aşısı görevi üstlenen besinleri sıralıyor:Gribi iyileştirir.C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir. Grip ve soğuk algınlığına savaş açar.