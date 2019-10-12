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  • 12.10.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 15:17

İşte i tedavi eden besin! Mucizevi etkileri var

İşte kanseri tedavi eden besin! Mucizevi etkileri var

Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...

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