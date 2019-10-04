Bilim insanları, dünyanın en zehirli mantarlarından biri kabul edilen ve aslen Japonya ve Kore'ye özgü olduğu düşünülen zehirli ateş mercanının Avustralya'da ilk kez görüldüğünü belirtti.

Avustralya'nın James Cook Üniversitesinden (JCU) araştırmacılar, mantara Asya'nın çeşitli yerlerinden sonra Avustralya'nın tropik iklime sahip Queensland eyaletinde rastlanmasının, türün görüldüğü bölgelerin "kayda değer şekilde" genişlediğini ortaya koyduğunu ifade etti.