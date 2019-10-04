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  • 04.10.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 21:08

Dokunmak bile çok tehlikeli! "ı" beyinde hasar bırakıyor

'da ilk kez dünyanın en ölümcül mantarlarından biri olarak bilinen "ı" yetiştiği tespit edildi. Ateş mercanlarının yenilmesi halinde organ yetmezliğine ve beyin hasarına yol açabileceği uyarısında bulunan araştırmacılar, mantara dokunulmasının bile ateşe ve deri iltihabına neden olabileceğini söyledi.

Bilim insanları, dünyanın en zehirli mantarlarından biri kabul edilen ve aslen Japonya ve Kore'ye özgü olduğu düşünülen zehirli ateş mercanının Avustralya'da ilk kez görüldüğünü belirtti.

Avustralya'nın James Cook Üniversitesinden (JCU) araştırmacılar, mantara Asya'nın çeşitli yerlerinden sonra Avustralya'nın tropik iklime sahip Queensland eyaletinde rastlanmasının, türün görüldüğü bölgelerin "kayda değer şekilde" genişlediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

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