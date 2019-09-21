Yedi gün yirmi dört saat durmaksızın çalışan kalp, vücudun en hayati organları arasında yer alıyor. Vücudun her bir noktasına temiz kan pompalayan kalbin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Kalp hastalıklarından korunmak için doğru beslenmek ve kontrolleri aksatmamak gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan, kalp yetmezliği hastalığı hakkında bilgi veriyor. Kalp yetersizliği, performansı azalan kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesiyle ortaya çıkıyor. Sıklıkla kalp krizi, yüksek tansiyon ve kalp kapak hastalığı gibi kalp performansını bozan ya da kalbin iş yükünü arttıran durumlar sonucu gelişiyor. Hastalık ilerlediği dönemde belirti veriyor.
ŞİFA DEPOSU NAR
Kalp sağlığını korumada, doğru besinlerin tüketilmesi büyük önem taşıyor. Kalp yetmezliği hastalarının mutlaka tuzu kısıtlaması gerekiyor. Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler ile konserve gıdalarda bolca tuz bulunuyor. Kırmızı pancar ve nar, damar genişletici ve kan sulandırıcı etki gösteriyor.
Kalp yetmezliği hastaları için meyve, sebze ve salata ağırlıklı beslenme şekli öneriliyor. Yine potasyum, kalp yetmezliğine karşı koruyor. Potasyum içeren besinler şöyle sıralanıyor: Brokoli, ıspanak, roka, semizotu, muz, yoğurt, kuru fasulye, mercimek, kayısı, bal kabağı, nar, kırmızı pancar ve mantar.
RİTİM BOZUKLUĞUNA DİKKAT
Bu hastalık sırasında kalp, kasılma gücünün bir bölümünü kaybettiyse ve yeterince kasılamıyorsa, organ ve dokuların ihtiyaç duyduğu miktarda kanı pompalamada yetersiz kalıyor. Kalp yeterince boşalamıyor ve gevşeyemiyor ise kalbe giren kan miktarı azalıyor. Doku ve organlara yeterli kan gönderilememesine bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk bacaklarda, karında ve vücutta şişme gibi yakınmalar ortaya çıkıyor.
TANI VE KONTROL ŞART
Kalp yetersizliği tanısı, hastanın hikayesi ve yakınmaları ışığında yapılacak bir muayene sonucu konuluyor. Hastadan ekokardiyogram, yani kalp ultrasonu da istenebiliyor. Kalbin ekokardiyografik incelemesi ile kalp boşlukları, kalp duvarları ve kalp kapakları hakkında bilgi edinilebiliyor ve kalbin pompalama gücü doğrudan ölçülebiliyor.
KALBİNİN SESİNİ DİNLE - KARDİYOLOJİ UZMANI DR. AYHAN ATAKAN
YARIN: KANSIZLIK VE KALP
ŞİFA DEPOSU NAR
Kalp sağlığını korumada, doğru besinlerin tüketilmesi büyük önem taşıyor. Kalp yetmezliği hastalarının mutlaka tuzu kısıtlaması gerekiyor. Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler ile konserve gıdalarda bolca tuz bulunuyor. Kırmızı pancar ve nar, damar genişletici ve kan sulandırıcı etki gösteriyor.
Kalp yetmezliği hastaları için meyve, sebze ve salata ağırlıklı beslenme şekli öneriliyor. Yine potasyum, kalp yetmezliğine karşı koruyor. Potasyum içeren besinler şöyle sıralanıyor: Brokoli, ıspanak, roka, semizotu, muz, yoğurt, kuru fasulye, mercimek, kayısı, bal kabağı, nar, kırmızı pancar ve mantar.
RİTİM BOZUKLUĞUNA DİKKAT
Bu hastalık sırasında kalp, kasılma gücünün bir bölümünü kaybettiyse ve yeterince kasılamıyorsa, organ ve dokuların ihtiyaç duyduğu miktarda kanı pompalamada yetersiz kalıyor. Kalp yeterince boşalamıyor ve gevşeyemiyor ise kalbe giren kan miktarı azalıyor. Doku ve organlara yeterli kan gönderilememesine bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk bacaklarda, karında ve vücutta şişme gibi yakınmalar ortaya çıkıyor.
TANI VE KONTROL ŞART
Kalp yetersizliği tanısı, hastanın hikayesi ve yakınmaları ışığında yapılacak bir muayene sonucu konuluyor. Hastadan ekokardiyogram, yani kalp ultrasonu da istenebiliyor. Kalbin ekokardiyografik incelemesi ile kalp boşlukları, kalp duvarları ve kalp kapakları hakkında bilgi edinilebiliyor ve kalbin pompalama gücü doğrudan ölçülebiliyor.
KALBİNİN SESİNİ DİNLE - KARDİYOLOJİ UZMANI DR. AYHAN ATAKAN
YARIN: KANSIZLIK VE KALP
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