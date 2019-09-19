Dünyada en çok tüketilen ilaç gruplarından olan ağrı kesiciler, hasta ediyor! Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Özbilici, bu ilaçların midede gastrit, ülser, mide kanaması ve mide delinmesine neden olduğu konusunda uyarıyor. Her ilacın faydasının yanında bir de yan etkisi bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Özbilici, "Midenin yüzeyinde, midenin kendi hücrelerini asitten koruyan sıvı bir tabaka vardır. Ağrı kesiciler bu tabakanın miktarının azalmasına ve yapısının bozulmasına ve ayrıca midedeki asit miktarının artmasına yol açar" uyarısında bulunuyor.



ÖDEMİ SİRKELEYİN

Kimi zaman tüketilen besinler, kimi zaman kullanılan ilaçlar kimi zaman ise çevresel faktörlerin neden olduğu ödem ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Ödemin atılmasında şu besinler etkili oluyor:

MUZ: Vücuttaki ödemi yok eder.

NAR: Ödem atıcı etkiye sahiptir.

MAYDANOZ: Sabahları tüketildiğinde şişkinliği alır.

ELMA SİRKESİ: Ödemin atılmasına yardımcı olur. Bir bardak suya 1 veya 2 çay kaşığı organik elma sirkesi ekleyin. Her gün iki kez için.



ANA BESİN PIRASA

Hamilelik, kadınların en özel dönemini oluşturuyor. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu dönemde annelere sebze tüketmelerini öneriyor. "Hamilelikte yenilen besin değeri yüksek gıdalar anne bebek için çok önemli. Bu dönemde anne adaylarına gönül rahatlığıyla ıspanak, pırasa, brokoli gibi sebzeleri tüketmelerini öneriyoruz" diyor.



DİYABETE BİR KAHVE

Antioksidan etkisi sayesinde kahve, vücudun ihtiyacı olan pek çok besin maddesi içeriyor. Yapılan araştırmalar, günde mutlaka 2 bardak kahve içilmesi gerektiğini gösteriyor. Kahvenin, faydaları şöyle sıralanıyor:



Yorgunluğu azaltır. Vücuda dinçlik verir.

Yağ yakımını artırır.

Tip-2 diyabet riskini azaltır.

Alzheimer'dan korur.

Günde 4 fincan kahve içmek, karaciğeri temizler.

Depresyon riskini azaltır.

LAHANAYLA DİŞLER KESKİN

Bolca lif, A, C ve K vitaminleri içeren Brüksel lahanası, kanserden korur. Kemikleri güçlendirir. Kalp dostudur. Kan şekerini dengeler. Dişleri güçlendirir. SAKİNLEŞTİRİCİ etkisiyle anason, migren ağrısını hafifletir. Öksürüğü keser. Kan şekerini dengeler.

MİGRENE ANASON

Sakinleştirici etkisiyle anason, migren ağrısını hafifletir. Öksürüğü keser. Kan şekerini dengeler.