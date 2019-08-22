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Fazla nin hatırı yok

Fazla kahvenin hatırı yok

Dayanılmaz ağrısıyla migren hayatı kabusa çeviriyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. , migrenin şiddetli ve tek taraflı baş ağrısı olduğu- nu söylüyor. Migren, uykusuzluk, sivri kokular, fazla kafein alımı ve stresten olumsuz etkileniyor. Dr. Bıkmaz, migren hastalarının peynir, muz, alkol, çikolata ve turunçgillerden uzak durmalarını öneriyor. "Kafein vücuttaki adenozin salınımını arttırır. Uyarılar oluşur ve migren ağrıları başlar" diyor.

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