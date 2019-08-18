Çürük diş kalbin düşmanı

Sindirimin ilk halkası olan ağız ve dişlerin sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Doğru ve sağlıklı besinlerin tüketilmesi hem hayatı hem de dişleri koruyor. İhmal edilen diş sağlığı ise hayatı tehdit ediyor. TAKVİM, okuyucuları için yine harika bir yazı dizisiyle geliyor. A'dan Z'ye ağız sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri konunun uzmanlarına soruyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Diş Hekimi Uğur Muharrem Gültekin, diş çürükleri ve ağız kokusunu önlemenin yollarını sizler için açıklıyor...
TÜM BEDENİ TÜKETİR
Yanlış beslenmenin bir sonucu olarak dişlerde oluşan çürükler, genellikle doktor korkusu nedeniyle tedavi edilmiyor. İhmal edilen çürükler, önce ağız sonra da tüm bedenin sağlığını bozuyor. İhmal edilen küçük bir çürük; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabiliyor. Araştırmalar, kalp-damar hastalıkları ile ağız ve diş sağlığının ilişkili olduğunu gösteriyor. Diş hekimi tarafından uygulanan diş eti tedavisi ile hem diş eti iltihabını hem de buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları riskini düşürüyor. Diş çürüklerinin tedavi edilmemesi; diş ağrısı, sistemik enfeksiyon ve diş apsesine yol açıyor. Yüzde şişlik, yüksek ateş, ağzın açılmasında zorluk diş apsesini düşündürüyor.
ROMATİZMA VE ÜLSER
Diş apsesinin uygun antibiyotik seçilerek tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavisiz diş apseleri, baş ve boyun bölgelerinde tehlikeli ciddi enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve çeşitli romatizmal hastalıklara da neden olabiliyor.
GÜNDE 2 KEZ FIRÇALANMALI
Uzun süre temizlenmeyen ağızda, diş eti iltihabı başlıyor ve bu iltihap kokuya neden oluyor. Yemek artıklarını uzaklaştırmak için dişlerin günde 2 kez, en az 2-3 dakika fırçalanması gerekiyor. Sonrasında diş ipi ve gargara kullanılması öneriliyor.
AĞIZ KOKUSUNA TARÇIN
AĞIZ kokusu, kişinin sosyal yaşamını bile olumsuz etkiliyor. Ağız kokusuna nane şekeri ve karanfil kalıcı çözüm olmuyor. Diş Hekimi Gültekin en etkili çözümün bir bardak soğuk süt içmek olduğunu söylüyor. Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, okaliptus, kakule ve kişniş de ağız kokusuna iyi geliyor.
Yarın: Çürükler nasıl önlenir?
AĞIZ DOLUSU SAĞLIK-1 DİŞ HEKİMİ UĞUR MUHARREM GÜLTEKİN
TÜM BEDENİ TÜKETİR
Yanlış beslenmenin bir sonucu olarak dişlerde oluşan çürükler, genellikle doktor korkusu nedeniyle tedavi edilmiyor. İhmal edilen çürükler, önce ağız sonra da tüm bedenin sağlığını bozuyor. İhmal edilen küçük bir çürük; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabiliyor. Araştırmalar, kalp-damar hastalıkları ile ağız ve diş sağlığının ilişkili olduğunu gösteriyor. Diş hekimi tarafından uygulanan diş eti tedavisi ile hem diş eti iltihabını hem de buna bağlı gelişebilecek kalp hastalıkları riskini düşürüyor. Diş çürüklerinin tedavi edilmemesi; diş ağrısı, sistemik enfeksiyon ve diş apsesine yol açıyor. Yüzde şişlik, yüksek ateş, ağzın açılmasında zorluk diş apsesini düşündürüyor.
ROMATİZMA VE ÜLSER
Diş apsesinin uygun antibiyotik seçilerek tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavisiz diş apseleri, baş ve boyun bölgelerinde tehlikeli ciddi enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve çeşitli romatizmal hastalıklara da neden olabiliyor.
GÜNDE 2 KEZ FIRÇALANMALI
Uzun süre temizlenmeyen ağızda, diş eti iltihabı başlıyor ve bu iltihap kokuya neden oluyor. Yemek artıklarını uzaklaştırmak için dişlerin günde 2 kez, en az 2-3 dakika fırçalanması gerekiyor. Sonrasında diş ipi ve gargara kullanılması öneriliyor.
AĞIZ KOKUSUNA TARÇIN
AĞIZ kokusu, kişinin sosyal yaşamını bile olumsuz etkiliyor. Ağız kokusuna nane şekeri ve karanfil kalıcı çözüm olmuyor. Diş Hekimi Gültekin en etkili çözümün bir bardak soğuk süt içmek olduğunu söylüyor. Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, okaliptus, kakule ve kişniş de ağız kokusuna iyi geliyor.
Yarın: Çürükler nasıl önlenir?
AĞIZ DOLUSU SAĞLIK-1 DİŞ HEKİMİ UĞUR MUHARREM GÜLTEKİN
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