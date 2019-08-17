Tüp bebek tedavisinde yeni yöntemler

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tercih ettiği tüp bebek tedavisinde yeni gelişmeler yüz güldürüyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Özekici, şu bilgileri paylaşıyor…

Tüp bebekte geliştirilen yeni yöntem nedir?

Mikroçip teknolojisi ve sperm seçme tekniklerindeki gelişmeler gebe kalma şansını artırıyor. Son dönemlerde uygulanan PRP yöntemi de kaliteli ve daha fazla sayıda yumurta elde etmemize olanak sağlıyor. Embriyo transferi yapılmadan önce başvurulan genetik tanı işlemleri sonucunda tespit edilen sağlam embriyolar sayesinde hem sağlıklı bebek doğumları hem de gebe kalma şansını artırmaktayız.



Bu yöntemde başarı oranı nedir?

Özellikle ortopedi ve plastik cerrahi alanlarında kas, iskelet ve kemik hasarlarının tedavisinde doku tamirine yardımcı olabilmesi amaçlı olarak kullanılan PRP yönteminde, trombosit ve büyüme faktörleri yönünden zengin plazma tedavi edilecek organ veya dokuya uygulanır. PRP uygulamasını tüp bebek alanında ise yumurtalık dokusunun gençleştirilmesi ve rahim iç zarının kalınlaştırılması tedavisinde kullanıyoruz. PRP rahim içerisine uygulanacaksa hastaya anestezi verilmiyor çünkü acısız bir işlem...

Yumurtalık içerisine uygulayacaksak anestezi altında gerçekleştiriyoruz ve yine hasta herhangi bir acı hissetmiyor."

Mikroçip tedavisi hangi durumlarda uygulanıyor?

Erkek kısırlığının en büyük nedeni olan sperm azlığı veya düşüklüğünde doğru seçim yapmak için mikroçip teknolojisini kullanmaya başladık.



Tüp bebekte ideal yaş nedir?

Hastanın yumurtası ve sperm olduğu sürece tüp bebek tedavisi yapabiliyoruz. Fakat ideal yaş 40 yaş ve altıdır. Çünkü gebe kalma şansı daha yüksektir. Ayrıca tüp bebek tedavisi uygulanacak çiftlerin fazla kiloları vermesi, alkol ve sigara tüketimini bırakması, taze meyve ve sebzeyle beslenmesi gerekmektedir.