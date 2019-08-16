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Kahve içmeyi unutma

YAŞ ilerledikçe unutkanlıkla birlikte ortaya çıkan, hafıza ve konuşma gibi durumlarda sorunlara neden olan Alzheimer'ın görülme sıklığı giderek artıyor. Bu hastalığa yakalanmadan önce tedbir almak gerekiyor. Uzmanlar, Akdeniz diyetinin beyin hücrelerini güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Öte yandan de beynin yaşlanmasını engelliyor. Günde 3-5 fincan kahve içmek, kadın ve erkeklerde Alzheimer gelişme riskini yüzde 65 oranında azaltıyor.

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