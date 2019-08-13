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Victoria’s Secret meleği pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı

Victoria’s Secret meleği , pürüzsüz cildini havuca borçlu olduğunu söyledi. Evde hazırlanan havuç maskesi, kırışıklıkları azaltıyor. Maske için 80 gram havuç suyu, 1 şişe , 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı nişastası gerekiyor.

Havuç dolusu güzellik
Yıllara meydan okuyan genç bir cilde sahip olmanın yolu, mutfaktan geçiyor. Evde hazırlanan havuç maskesi, kırışıklıkları azaltıyor. Maske için 80 gram havuç suyu, 1 şişe , 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı nişastası gerekiyor. Maske, şöyle hazırlanıyor: Tencerede mısır nişastasını tamamen eriyene kadar maden suyu ile karıştırın. Karışım soğuduktan sonra yoğurt ve havuç suyunu ekleyin. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Ardından yüzünüze fırça yardımıyla sürün. Yarım saat bekletip durulayın.

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