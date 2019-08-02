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Kulak çınlamasının sebebi kireçlenme! nin nedenleri nelerdir?

Birçok kişi kulağında sürekli devam eden çınlamadan şikayet eder. Bu durumun sebebi çoğu zaman kireçlenme olabilir. Öyle ki, çınlama ve işitme kayıplarına neden olabilen kulak kireçlenmeleri, kişinin iş ve sosyal yaşamını durma noktasına getirebilir.

Kulak çınlamasının sebebi kireçlenme

Birçok kişi kulağında sürekli devam eden çınlamadan şikayet eder. Bu durumun sebebi çoğu zaman kireçlenme olabilir. Öyle ki, çınlama ve işitme kayıplarına neden olabilen kulak kireçlenmeleri, kişinin iş ve sosyal yaşamını durma noktasına getirebilir. Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, nin (otoskleroz) nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor:

TEDAVİSİ
Ameliyatla tedavi, otoskleroz vakalarında tercih edilen bir yöntemdir. Ameliyat ile üzengi kemiği çıkarılarak yerine metal ya da plastik protez yerleştirilir. Ameliyattan sonra birkaç gün baş dönmesi görülebilmektedir.

BELİRTİLERİ
Yavaş bir şekilde ilerleyen işitme kaybı
Kulakta çınlama
Denge kaybı
Baş dönmesi
Titreme...

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