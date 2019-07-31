Mutluluğunuz yarım kalmasın

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, erkeklerde 40 yaş sonrasında ortaya çıkan orta yaş sendromuyla ilgili uyarıyor. Bu dönemde erkeklerde çabuk yorulma ve cinsel güçte azalma sorunlarının görüldüğünü söylüyor.



DOKTORA DANIŞIN

"Profesyonel destek almadan kendi yöntemleriyle sorunu çözmek için bitkisel, kimyasal bir takım ilaçlar kullanma yoluna gidebiliyor. Bu da kalple ilgili yan etkilere neden olur" uyarısında bulunuyor. İlaç, ginseng ve benzeri performans artırıcı ilaçların doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ekmekci, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Aşırı ginseng kullanımı kalp aritmilerini veya tansiyon yükselmelerini tetikleyebilir. Ginsengin bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşim yaparak sağlığı olumsuz etkilediği biliniyor. Bunun yerine muz, incir, karpuz gibi meyveler tüketebilir, kırmızıbiber, sarımsak susam, kaju veya ceviz tercih edebilirsiniz."