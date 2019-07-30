Modern hayat, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzını değiştiriyor. Bu durum, kanserden diyabete, tansiyondan obeziteye kadar yüzlerce kronik hastalığa neden oluyor. Hastalıklar gün geçtikçe artınca, yeni tedavi yöntemleri de ortaya çıkıyor. Son dönemde popüler hale gelen ozon tedavisi, hayatı olumsuz etkileyen hastalıklara umut oluyor. Hastalığın ilerlemesini engelliyor ve şikayetleri azaltıyor.

NEDİR BU OZON?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, ozon tedavisiyle ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor: Ozon tedavisini anlatmadan önce, ilk olarak ozonun ne olduğunu bilmek gerekiyor. Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir gaz olarak doğada bulunuyor. Ozon tedavisindeyse 3 tane oksijen içeren yüksek enerjili oksijen vücudumuza enjekte ediliyor. 1840 yılında Alman kimyacı Schönbein'ın bulduğu ozon, 100 yılı aşkın süredir insan hayatında bulunuyor. Yanıcı bir gaz olan ozon, insan vücudunun çalışmasını düzenliyor. Beden bir taraftan oksijenle yaşarken bir taraftan da oksijenle yanıyor. Yüksek enerjili oksijen olan ozon, bedenin koruyucu sistemlerini çalıştırıyor. Hücrelerin, dokuların ve organların yenilenmesini sağlıyor. Tüm sistemler üstündeki yenileyici ve kuvvetlendirici etkisiyle hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor.

VÜCUDA GÜÇ VERİR

Ozon, antiseptik bir gaz olarak biliniyor. Bu sayede bağışıklığı düzenleyici, ağrı kesici ve iltihap düzeltici etki gösteriyor. Renksiz, kokulu ve güçlü okside edici bir gaz olan ozon, deyim yerindeyse vücuda gençlik aşılıyor. Tedavinin doğru şekilde uygulanabilmesinde doğru doktor seçimi önem taşıyor. Ozon tedavisinin mutlaka bu konuda eğitim almış doktorlar tarafından uygulanması gerekiyor. Tedavi, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tıbbi ünite ve merkezlerde uygulanabiliyor. Kontrolsüz ve bilinçsiz tedaviler, hastanın hayatıyla ilgili telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara sebep olabiliyor.

DAMARLARI TEMİZLER

OZON, damar dolaşım bozuklukları tedavisi ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkili olur. Ayrıca Raynaud-Fenomeni (ellerde dolaşım bozukluğu), diyabet, şeker hastalığına bağlı el ve ayaklardaki yaralar, damar sertliği, kolit, romatizmal hastalıklar, kireçlenme, topuk dikeni, uyku düzensizliği, hipotiroidi, ani işitme kaybı ve kulak çınlaması, baş dönmesi, KOAH, astım ve alerjiler, sarı nokta hastalığı, bel fıtığı, Hepatit B ve C, siroz ve kanser tedavisinde kullanılır.



YARIN: OZON GENÇLEŞTİRİR

NAFİZ KARAGÖZOĞLU - DOĞADAN GELEN SAĞLIK