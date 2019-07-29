Kemik erimesi, tıpta osteoporoz olarak adlandırılıyor. Menopoz sonrası kadınlarda sık görülen kemik erimesi, kemik kırıkları ve boy kısalması gibi olumsuzlukları beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Genco Erdem, yetersiz beslenmenin, kapalı alanlarda fazla vakit geçirmenin kemik erimesine zemin hazırladığına dikkat çekiyor.
Osteoporozdan korunmak için çocukluk çağından itibaren dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Yapılan araştırmalar, gazlı içeceklerin kadınlarda kemik erimesine ve buna bağlı olarak kırıklara yol açtığını gösteriyor. Bu içecekler, yüksek dozda kafein ve fosfor asidi içeriyor.
Yüksek dozda kafein alınması da kemiklerde erimeye sebep olabiliyor. Bu sebeple gazlı içeceklerle birlikte kahve ve çay tüketiminin sınırlandırılması gerekiyor.
KALSİYUM DEPOSU BESİNLER
Güçlü ve sağlam kemiklere sahip olmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:
● Yoğurt, peynir, yumurta, süt ve kefir tam bir kalsiyum kaynağıdır.
● Kuru baklagiller (özellikle fasulye ve mercimek), roka, maydanoz, nane, marul, brokoli, lahana ve pazı kemikleri güçlendirir.
● En sevilen kuruyemişlerden badem, kemikleri güçlendirir.
● Hurma, incir, erik ve üzüm gibi kurutulmuş meyveler, iyi bir kalsiyum kaynağıdır.
● Ananas, kemik erimesinin önlenmesinde yararlıdır.
● Karabuğday ve çavdar ekmeği kemikleri korur.
● Salatalarınızda sirke ve şeker ilavesiz nar ekşisi kullanabilirsiniz.
● Sofranızdan tuzu kaldırın. Günde 1 tatlı kaşığından fazla tuz tüketmeyin.
● Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş gıdalardan kaçınmalısınız.
● Margarinleri beslenmenizden çıkarın. Zeytinyağı, organik tereyağı tüketin.
SAĞLIKLI BEDENLE SAĞLAM KEMİKLER - UZM.DR. M.GENCO ERDEM
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
Osteoporozdan korunmak için çocukluk çağından itibaren dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Yapılan araştırmalar, gazlı içeceklerin kadınlarda kemik erimesine ve buna bağlı olarak kırıklara yol açtığını gösteriyor. Bu içecekler, yüksek dozda kafein ve fosfor asidi içeriyor.
Yüksek dozda kafein alınması da kemiklerde erimeye sebep olabiliyor. Bu sebeple gazlı içeceklerle birlikte kahve ve çay tüketiminin sınırlandırılması gerekiyor.
KALSİYUM DEPOSU BESİNLER
Güçlü ve sağlam kemiklere sahip olmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:
● Yoğurt, peynir, yumurta, süt ve kefir tam bir kalsiyum kaynağıdır.
● Kuru baklagiller (özellikle fasulye ve mercimek), roka, maydanoz, nane, marul, brokoli, lahana ve pazı kemikleri güçlendirir.
● En sevilen kuruyemişlerden badem, kemikleri güçlendirir.
● Hurma, incir, erik ve üzüm gibi kurutulmuş meyveler, iyi bir kalsiyum kaynağıdır.
● Ananas, kemik erimesinin önlenmesinde yararlıdır.
● Karabuğday ve çavdar ekmeği kemikleri korur.
● Salatalarınızda sirke ve şeker ilavesiz nar ekşisi kullanabilirsiniz.
● Sofranızdan tuzu kaldırın. Günde 1 tatlı kaşığından fazla tuz tüketmeyin.
● Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş gıdalardan kaçınmalısınız.
● Margarinleri beslenmenizden çıkarın. Zeytinyağı, organik tereyağı tüketin.
SAĞLIKLI BEDENLE SAĞLAM KEMİKLER - UZM.DR. M.GENCO ERDEM
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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