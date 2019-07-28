Tane tane mutluluk

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor. Bol miktarda enerji içeren bu meyve, ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin, tiamin yanında, C, E ve K vitaminleri barındırıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde cinsel isteksizliğe ve iktidarsızlığa son veriyor. Kadınlarda ise cinsel soğukluğu bitiriyor. Ağızları tatlandıran bu meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Migren ağrısını keser.



Alzheimer'dan korur.



Hazımsızlığı giderir.



Böbrekleri besler.



Astım ataklarını önler.



Mikropları öldürür.



Kabızlığı giderir.



Cildi gençleştirir.



Saçları gürleştirir.



Meme kanserinden korur.



Beyin sağlığını destekler.