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Tane tane mutluluk

Tane tane mutluluk
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor. Bol miktarda enerji içeren bu meyve, ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin, tiamin yanında, C, E ve K vitaminleri barındırıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde cinsel isteksizliğe ve iktidarsızlığa son veriyor. Kadınlarda ise cinsel soğukluğu bitiriyor. Ağızları tatlandıran bu meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Migren ağrısını keser.

Alzheimer'dan korur.

Hazımsızlığı giderir.

Böbrekleri besler.

Astım ataklarını önler.

Mikropları öldürür.

Kabızlığı giderir.

Cildi gençleştirir.

Saçları gürleştirir.

Meme kanserinden korur.

Beyin sağlığını destekler.

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