Tane tane mutluluk

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden üzüm, şifa saçıyor. Bol miktarda enerji içeren bu meyve, ayrıca folatlar, niasin, pantotenik, piridoksin, riboflavin, tiamin yanında, C, E ve K vitaminleri barındırıyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde cinsel isteksizliğe ve iktidarsızlığa son veriyor. Kadınlarda ise cinsel soğukluğu bitiriyor. Ağızları tatlandıran bu meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Migren ağrısını keser.
Alzheimer'dan korur.
Hazımsızlığı giderir.
Böbrekleri besler.
Astım ataklarını önler.
Mikropları öldürür.
Kabızlığı giderir.
Cildi gençleştirir.
Saçları gürleştirir.
Meme kanserinden korur.
Beyin sağlığını destekler.
Migren ağrısını keser.
Alzheimer'dan korur.
Hazımsızlığı giderir.
Böbrekleri besler.
Astım ataklarını önler.
Mikropları öldürür.
Kabızlığı giderir.
Cildi gençleştirir.
Saçları gürleştirir.
Meme kanserinden korur.
Beyin sağlığını destekler.
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