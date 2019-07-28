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Arı sütü anne yapar
İşçi bal arılarının ürettiği kremsi beyaz veya soluk sarımsı sütlü bir salgı olan arı sütü, sağlıklı hayatın kapılarını aralıyor. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, ünün B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6) ve çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içerdiğini söylüyor. İştah düzenleyici, bedensel ve zihinsel gelişimi arttırıcı ve ciltte kolajen sentezini destekleyici etkilere sahip arı sütünün doğurganlığa da faydası bulunuyor. Kadınlarda yumurta sayısını artıran, erkeklerdeyse sperm kalitesini yükselten arı sütü, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük, 'da yapılan araştırmaya dikkat çekiyor. Üç ay boyunca arı sütü kullanan erkeklerin sperm hareketliliğinde ve testosteron seviyesinde artış olduğuna dikkat çekiyor.

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