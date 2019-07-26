Yumurtalık kisti obez sever

Polikistik Over Sendromu, yani yumurtalık kistleri doğurgan dönemdeki kadınlarda daha sık görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu hastalığın aşırı tüylenme, kilo alma ve adet düzensizlikleriyle birlikte görüldüğünü söylüyor. Hastalığın tanısı; ultrason, hormon, kan ve şeker testleriyle konuluyor. Özellikle obezite yani fazla kilo ve insülin direnci, bu hastalığın görülme sıklığını artırıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Kist tanısı almış kadınların yüzde 60'ı obez ve bir o kadarı da diyabete yatkın. Çocuk sahibi olmak isteyen ancak yumurtlama sorunu nedeniyle olamayanların da büyük kısmında over kisti var" diyor. Bu hastalığın tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabileceğini aktaran Prof. Dr. Pabuçcu, kistlerin hormon hastalıkları ve kanser riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.
- Sağlık
- 26.07.2019
- Gazete
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