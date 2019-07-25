Uzmanlardan kritik uyarı! Elde uyuşma fıtık habercisi...

TAKVİM, herkesin korkulu rüyası fıtığın şifrelerini açıklıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, omuriliğe zarar verdiği için yürümeyi bile etkileyen boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgileri veriyor...
AİLEDEN MİRAS
Boyun fıtıkları, 20-40 yaş arasında daha sık görülüyor. Özellikle vücuda zarar verecek şekilde yanlış pozisyonlarda ağır kaldırma, aynı şekilde itme hareketi boyun fıtığı riskini artırıcı durumlardır. Masa başında çalışan kişilerin duruş ve oturuş bozuklukları, ani boyun hareketleri, spor yaparken yanlış bir hareket yapılması gibi durumlar, boyun fıtıklarının oluşumunu arttırıyor. Boyun fıtığı kimi zaman genetik etki de gösterebiliyor.
TEDAVİ ŞART
İnsanlar, ameliyat korkusu nedeniyle boyun fıtığı ameliyatını erteleyebiliyor. Ancak cerrahi deneyimlerin artması ve gelişmiş teknolojinin kullanılması nedeniyle artık ameliyatlar kısa sürede ve küçük cilt kesileri içinden yapılabiliyor.
EGZERSİZ YAPILMALI
Boyun fıtığı olanların, boynun şeklini alan ve ensemizi dolduran, fakat çok fazla baskı yapmayan visko malzemeli yastıklar seçmesi gerekiyor. Ufak egzersizler, fıtıklarda ağrıyı dindirebiliyor...
FİZİK TEDAVİ ÖNERİLİR
Başlangıç seviyesinde fıtıklara öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon öneriliyor. İleri seviye fıtıklarda, sinir ve omurilik etkilenmeye başlamışsa ve tedavilere rağmen ağrı geçmiyorsa cerrahi girişimler gerekebiliyor. Günümüzde, cerrahi gerektiren vakalarda mikrocerrahi teknikleri güvenle kullanılarak hastaların şifa ile kısa zamanda evine hatta işine dönmesi sağlanıyor.
HER AĞRI KESİCİYİ İÇMEYİN
Yanlış ilaç ve yanlış doz, ağrı eşiğini yükselterek daha büyük ağrılara neden olabiliyor. Hastalıkların tanısının konulmasını engelleyebiliyor.
SAĞLIKLI BEDENLER SAĞLAM KEMİKLER - PROF.DR. AHMET ÇOLAK
YARIN: ROMATİZMA YAŞA BAKMAZ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
AİLEDEN MİRAS
Boyun fıtıkları, 20-40 yaş arasında daha sık görülüyor. Özellikle vücuda zarar verecek şekilde yanlış pozisyonlarda ağır kaldırma, aynı şekilde itme hareketi boyun fıtığı riskini artırıcı durumlardır. Masa başında çalışan kişilerin duruş ve oturuş bozuklukları, ani boyun hareketleri, spor yaparken yanlış bir hareket yapılması gibi durumlar, boyun fıtıklarının oluşumunu arttırıyor. Boyun fıtığı kimi zaman genetik etki de gösterebiliyor.
TEDAVİ ŞART
İnsanlar, ameliyat korkusu nedeniyle boyun fıtığı ameliyatını erteleyebiliyor. Ancak cerrahi deneyimlerin artması ve gelişmiş teknolojinin kullanılması nedeniyle artık ameliyatlar kısa sürede ve küçük cilt kesileri içinden yapılabiliyor.
EGZERSİZ YAPILMALI
Boyun fıtığı olanların, boynun şeklini alan ve ensemizi dolduran, fakat çok fazla baskı yapmayan visko malzemeli yastıklar seçmesi gerekiyor. Ufak egzersizler, fıtıklarda ağrıyı dindirebiliyor...
FİZİK TEDAVİ ÖNERİLİR
Başlangıç seviyesinde fıtıklara öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon öneriliyor. İleri seviye fıtıklarda, sinir ve omurilik etkilenmeye başlamışsa ve tedavilere rağmen ağrı geçmiyorsa cerrahi girişimler gerekebiliyor. Günümüzde, cerrahi gerektiren vakalarda mikrocerrahi teknikleri güvenle kullanılarak hastaların şifa ile kısa zamanda evine hatta işine dönmesi sağlanıyor.
HER AĞRI KESİCİYİ İÇMEYİN
Yanlış ilaç ve yanlış doz, ağrı eşiğini yükselterek daha büyük ağrılara neden olabiliyor. Hastalıkların tanısının konulmasını engelleyebiliyor.
SAĞLIKLI BEDENLER SAĞLAM KEMİKLER - PROF.DR. AHMET ÇOLAK
YARIN: ROMATİZMA YAŞA BAKMAZ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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