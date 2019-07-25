Uzmanlardan kritik uyarı! Elde uyuşma fıtık habercisi... Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, omuriliğe zarar verdiği için yürümeyi bile etkileyen boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte merak edilen detaylar...

TAKVİM, herkesin korkulu rüyası fıtığın şifrelerini açıklıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, omuriliğe zarar verdiği için yürümeyi bile etkileyen boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgileri veriyor...



AİLEDEN MİRAS











TEDAVİ ŞART

İnsanlar, ameliyat korkusu nedeniyle boyun fıtığı ameliyatını erteleyebiliyor. Ancak cerrahi deneyimlerin artması ve gelişmiş teknolojinin kullanılması nedeniyle artık ameliyatlar kısa sürede ve küçük cilt kesileri içinden yapılabiliyor.



EGZERSİZ YAPILMALI

Boyun fıtığı olanların, boynun şeklini alan ve ensemizi dolduran, fakat çok fazla baskı yapmayan visko malzemeli yastıklar seçmesi gerekiyor. Ufak egzersizler, fıtıklarda ağrıyı dindirebiliyor...







FİZİK TEDAVİ ÖNERİLİR

Başlangıç seviyesinde fıtıklara öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon öneriliyor. İleri seviye fıtıklarda, sinir ve omurilik etkilenmeye başlamışsa ve tedavilere rağmen



HER AĞRI KESİCİYİ İÇMEYİN

Yanlış ilaç ve yanlış doz, ağrı eşiğini yükselterek daha büyük ağrılara neden olabiliyor. Hastalıkların tanısının konulmasını engelleyebiliyor.





SAĞLIKLI BEDENLER SAĞLAM KEMİKLER - PROF.DR. AHMET ÇOLAK



YARIN: ROMATİZMA YAŞA BAKMAZ



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL , herkesin korkulu rüyası fıtığın şifrelerini açıklıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, omuriliğe zarar verdiği için yürümeyi bile etkileyen boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgileri veriyor... Boyun fıtık ları, 20-40 yaş arasında daha sık görülüyor. Özellikle vücuda zarar verecek şekilde yanlış pozisyonlarda ağır kaldırma, aynı şekilde itme hareketi boyun fıtığı riskini artırıcı durumlardır. Masa başında çalışan kişilerin duruş ve oturuş bozuklukları, ani boyun hareketleri, spor yaparken yanlış bir hareket yapılması gibi durumlar, boyun fıtıklarının oluşumunu arttırıyor. Boyun fıtığı kimi zaman genetik etki de gösterebiliyor.İnsanlar, ameliyat korkusu nedeniyle boyun fıtığı ameliyatını erteleyebiliyor. Ancak cerrahi deneyimlerin artması ve gelişmiş teknolojinin kullanılması nedeniyle artık ameliyatlar kısa sürede ve küçük cilt kesileri içinden yapılabiliyor.Boyun fıtığı olanların, boynun şeklini alan ve ensemizi dolduran, fakatgerekiyor.Başlangıç seviyesinde fıtıklara öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon öneriliyor. İleri seviye fıtıklarda, sinir ve omurilik etkilenmeye başlamışsa ve tedavilere rağmen ağrı geçmiyorsa cerrahi girişimler gerekebiliyor. Günümüzde, cerrahi gerektiren vakalarda mikrocerrahi teknikleri güvenle kullanılarak hastaların şifa ile kısa zamanda evine hatta işine dönmesi sağlanıyor.Yanlış ilaç ve yanlış doz, ağrı eşiğini yükselterek daha büyük ağrılara neden olabiliyor. Hastalıkların tanısının konulmasını engelleyebiliyor. TÜM MANŞETLER