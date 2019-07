Yaşı kafana takma

birlikte kadın ve erkeklerde cinsel istek azalıyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra çiftler, 'Bu yaştan sonra olur mu?' diyerek aşktan kaçıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayat ta mutluluğun sırrını açıklıyor. Bu dönemde eşlerin birbirine anlayış göstermesini öneriyor. Gerekirse uzman muayenesinden kaçmamaları gerektiğinin altını çiziyor.kastın, orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler.Ancak akciğer ve kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertroidi ve burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar ilişkide çabuk yorulabilir.göze çöp batar. Korku, stres ve evham kanser riskini arttırabilir. Hemen tedbir al. Kilo ver.Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih edin. Omega-3 yağ asitleri içeren balık, hücreleri yeniler, kansere karşı korur.bulunan sülforafanın, meme kanseri üzerinde anti-kanserojen etkisi vardır. Hareket et, kontrole git, güzel uyu ve güzel beslen.bir hastalık değil bir organın ismidir. Tıpkı göz ve kulak gibi prostat da bir organdır. 45 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması prostat şikayetlerini artırır.ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum ve fikir olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleriyle hareket edin.​hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damar larını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.ameliyatı sonrası idrar kaçırma sık rastlanılan bir durumdur. Ameliyatı yapan üroloji uzmanıyla mutlaka görüşülmelidir. Problemi tespit etmek için yapılması gereken ürolojik ölçümler, tetkikler önemlidir. Çünkü her sebebin tedavisi farklıdır. Ayrıca ameliyat sonrası iktidarsızlık, sertleşme me şikayetleri yaşa bağlı testosteron hormon düzeyleri azalması da dahil olmak üzere hormonal sebepli olabilir. TSH, serbest testosteron, total testosteron, Prolaktin, gibi testler gerekebilir. Hadi hayırlısı.boşalmaYaklaşık olarak herAra ara tekrarlayabilir.Cinselliğin eş ileyaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasınınbaşlangıçlarında, cinselaktivite güçsüzlüğü korkusunda,hassas-duygusal-ayrıntıcı kişilikyapısında, son zamanlardaki cinseletkinliğin sıklığın artışındave buna benzer sayısız durumdauyarılma evresinin süresi kısalırve erken boşalmaya nedenolabilir.Genelbedensel özellikler açısından içhastalıkları da tedaviye katkıdabulunur.