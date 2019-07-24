Yaşı kafana takma

YAŞLA birlikte kadın ve erkeklerde cinsel istek azalıyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra çiftler, 'Bu yaştan sonra olur mu?' diyerek aşktan kaçıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta mutluluğun sırrını açıklıyor. Bu dönemde eşlerin birbirine anlayış göstermesini öneriyor. Gerekirse uzman muayenesinden kaçmamaları gerektiğinin altını çiziyor.
İLİŞKİDE TÜKENİYORUM
Eşimle ilişki sonrası tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Sorun bende mi?
YORULMAKTAN kastın, orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler. Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor. Ancak akciğer ve kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertroidi ve burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar ilişkide çabuk yorulabilir.
MENOPOZDA BROKOLi YE
Menopoza girdim. Teyzemde ve kuzenimde meme kanseri çıktı. Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?
SAKINAN göze çöp batar. Korku, stres ve evham kanser riskini arttırabilir. Hemen tedbir al. Kilo ver. Karın ve kalça yağ artışı, kanser riskini arttırabilir. Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih edin. Omega-3 yağ asitleri içeren balık, hücreleri yeniler, kansere karşı korur. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi lahanagillerde bulunan sülforafanın, meme kanseri üzerinde anti-kanserojen etkisi vardır. Hareket et, kontrole git, güzel uyu ve güzel beslen.
MUAYENE ŞART
58 yaşındayım. Arkadaşlarımın çoğunda prostat var. Gece idrara çıkıyorum. Ben de prostat mı oldum?
PROSTAT, bir hastalık değil bir organın ismidir. Tıpkı göz ve kulak gibi prostat da bir organdır. 45 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması prostat şikayetlerini artırır.
İLİŞKİMİZ ZAYIFLADI
Affınıza sığınıyorum. Eşimle cinsel ilişkimiz zayıflamaya başladı. Aşk hayatımızı yeniden nasıl harekete geçirebilirim. Bize uygun şeyler nelerdir?
CİNSEL ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum ve fikir olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleriyle hareket edin.
İLİŞKİDE SORUN VAR
64 yaşındayım. Eşimin vefatından önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. Cinsel hayatta sorun yaşamıştım. Yani tık yok. Evlenmek istiyorum da nasıl evleneceğim?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
PROSTAT AŞKI BİTİRDİ
72 yaşındayım. 2011'de prostat ameliyatı oldum. Şimdi isteksizlik ve idrar kaçırma sorunu yaşıyorum. Bu konuda siz ne önerirsiniz?
PROSTAT ameliyatı sonrası idrar kaçırma sık rastlanılan bir durumdur. Ameliyatı yapan üroloji uzmanıyla mutlaka görüşülmelidir. Problemi tespit etmek için yapılması gereken ürolojik ölçümler, tetkikler önemlidir. Çünkü her sebebin tedavisi farklıdır. Ayrıca ameliyat sonrası iktidarsızlık, sertleşme me şikayetleri yaşa bağlı testosteron hormon düzeyleri azalması da dahil olmak üzere hormonal sebepli olabilir. TSH, serbest testosteron, total testosteron, Prolaktin, gibi testler gerekebilir. Hadi hayırlısı.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
57 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım oluyor. yani sıkıntılıyım. Neden?
ERKEN boşalma günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
CİNSEL SORUNLARINIZA SAĞLIKLI CEVAPLAR
İLİŞKİDE TÜKENİYORUM
Eşimle ilişki sonrası tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Sorun bende mi?
YORULMAKTAN kastın, orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler. Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor. Ancak akciğer ve kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertroidi ve burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar ilişkide çabuk yorulabilir.
MENOPOZDA BROKOLi YE
Menopoza girdim. Teyzemde ve kuzenimde meme kanseri çıktı. Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?
SAKINAN göze çöp batar. Korku, stres ve evham kanser riskini arttırabilir. Hemen tedbir al. Kilo ver. Karın ve kalça yağ artışı, kanser riskini arttırabilir. Zeytinyağı ve fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih edin. Omega-3 yağ asitleri içeren balık, hücreleri yeniler, kansere karşı korur. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi lahanagillerde bulunan sülforafanın, meme kanseri üzerinde anti-kanserojen etkisi vardır. Hareket et, kontrole git, güzel uyu ve güzel beslen.
MUAYENE ŞART
58 yaşındayım. Arkadaşlarımın çoğunda prostat var. Gece idrara çıkıyorum. Ben de prostat mı oldum?
PROSTAT, bir hastalık değil bir organın ismidir. Tıpkı göz ve kulak gibi prostat da bir organdır. 45 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması prostat şikayetlerini artırır.
İLİŞKİMİZ ZAYIFLADI
Affınıza sığınıyorum. Eşimle cinsel ilişkimiz zayıflamaya başladı. Aşk hayatımızı yeniden nasıl harekete geçirebilirim. Bize uygun şeyler nelerdir?
CİNSEL ilişkiyle ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum ve fikir olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleriyle hareket edin.
İLİŞKİDE SORUN VAR
64 yaşındayım. Eşimin vefatından önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. Cinsel hayatta sorun yaşamıştım. Yani tık yok. Evlenmek istiyorum da nasıl evleneceğim?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
PROSTAT AŞKI BİTİRDİ
72 yaşındayım. 2011'de prostat ameliyatı oldum. Şimdi isteksizlik ve idrar kaçırma sorunu yaşıyorum. Bu konuda siz ne önerirsiniz?
PROSTAT ameliyatı sonrası idrar kaçırma sık rastlanılan bir durumdur. Ameliyatı yapan üroloji uzmanıyla mutlaka görüşülmelidir. Problemi tespit etmek için yapılması gereken ürolojik ölçümler, tetkikler önemlidir. Çünkü her sebebin tedavisi farklıdır. Ayrıca ameliyat sonrası iktidarsızlık, sertleşme me şikayetleri yaşa bağlı testosteron hormon düzeyleri azalması da dahil olmak üzere hormonal sebepli olabilir. TSH, serbest testosteron, total testosteron, Prolaktin, gibi testler gerekebilir. Hadi hayırlısı.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
57 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım oluyor. yani sıkıntılıyım. Neden?
ERKEN boşalma günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
CİNSEL SORUNLARINIZA SAĞLIKLI CEVAPLAR
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