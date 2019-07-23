Karaciğerin şifresi: Üzüm

Değişen beslenme alışkanlıkları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Geçmişte yaygın olmayan kronik hastalıklar, bugün çocuklarda bile görülebiliyor. Araştırmalar, besinlerin içeriği ve hastalıklar arasındaki bağlantıyı gözler önüne seriyor. Paketlenmiş ve işlenmiş besinler, yağlı yiyecekler ve hareketsiz yaşam, vücuda zarar veriyor.
MUCİZE BESİNLER
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan, karaciğer sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Karaciğer yağlanması, oldukça yaygın görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Karın bölgesinde yağlanma olan kişilerde daha sık görülüyor. Bu sağlık sorunundan kurtulmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:
MEYVESİZ OLMAZ:Yaban mersini, böğürtlen, ahududu, çilek, erik, armut, kiraz, nar, üzüm, elma ve portakal polifenol içeriyor. Bu madde, karaciğer yağlanmasını engelliyor.
SEBZELER HAYAT KURTARIR: Brokoli, lahana, maydanoz, soğan gibi sebzeler karaciğeri koruyucu etki gösteriyor. Glutatyon maddesi, karaciğerin doğru çalışmasını sağlıyor. Zerdeçal, tarçın, kakule ve çörekotu gibi besinler, glutatyon üretimini uyarıyor.
KEPEKLİ TAHILLAR: Lif oranları yüksek olan besinler, kilo yönetimine yardımcı oluyor. Karaciğer yağlanması riskini de azaltıyor. Karaciğerin çalışmasını kolaylaştırıyor.
ŞİFALI OMEGA-3: Balık ve ceviz, bolca Omega-3 asidi içeriyor. Bu sayede karaciğerdeki iltihabı azaltıyor.
ZEYTİNYAĞI TÜKETİN: Zeytinyağı, kuruyemişler ve avokado, sağlıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Karaciğerdeki yağ birikimini azaltıyor.
KAHVE: Karaciğerdeki antioksidan seviyesini arttırıyor. Yağlanma riskini azaltıyor.
SOFRALARIN KRALİÇESİ ENGİNAR: Enginar, bolca vitamin ve posa içeriyor. Kolesterolü düşürüyor. Karaciğer koruyor.
A'DAN Z'YE KARACİĞER SAĞLIĞI - DYT. TUBA KAYAN TAPAN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BİTTİ
MUCİZE BESİNLER
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan, karaciğer sağlığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Karaciğer yağlanması, oldukça yaygın görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Karın bölgesinde yağlanma olan kişilerde daha sık görülüyor. Bu sağlık sorunundan kurtulmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:
MEYVESİZ OLMAZ:Yaban mersini, böğürtlen, ahududu, çilek, erik, armut, kiraz, nar, üzüm, elma ve portakal polifenol içeriyor. Bu madde, karaciğer yağlanmasını engelliyor.
SEBZELER HAYAT KURTARIR: Brokoli, lahana, maydanoz, soğan gibi sebzeler karaciğeri koruyucu etki gösteriyor. Glutatyon maddesi, karaciğerin doğru çalışmasını sağlıyor. Zerdeçal, tarçın, kakule ve çörekotu gibi besinler, glutatyon üretimini uyarıyor.
KEPEKLİ TAHILLAR: Lif oranları yüksek olan besinler, kilo yönetimine yardımcı oluyor. Karaciğer yağlanması riskini de azaltıyor. Karaciğerin çalışmasını kolaylaştırıyor.
ŞİFALI OMEGA-3: Balık ve ceviz, bolca Omega-3 asidi içeriyor. Bu sayede karaciğerdeki iltihabı azaltıyor.
ZEYTİNYAĞI TÜKETİN: Zeytinyağı, kuruyemişler ve avokado, sağlıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Karaciğerdeki yağ birikimini azaltıyor.
KAHVE: Karaciğerdeki antioksidan seviyesini arttırıyor. Yağlanma riskini azaltıyor.
SOFRALARIN KRALİÇESİ ENGİNAR: Enginar, bolca vitamin ve posa içeriyor. Kolesterolü düşürüyor. Karaciğer koruyor.
A'DAN Z'YE KARACİĞER SAĞLIĞI - DYT. TUBA KAYAN TAPAN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BİTTİ
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