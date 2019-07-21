Menopoza bir bardak süt

KADINLARIN korkulu rüyası menopoz, 40'lı yaşlardan görülüyor. Bu dönemde vücut hem ruhsal hem de fiziksel anlamda değişiyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimi Fakültesi Beslenme ve Diyatetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, menopoz döneminde vücudun daha fazla kalsiyuma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Vücudun kilo almaya daha yatkın olduğu bu dönemde, yüksek kolesterol ve obezite riskini azaltmak için kadınlara az yağlı süt içilmesini öneriyor. "Menopoz döneminde vücut oldukça fazla miktarda kalsiyuma ihtiyaç duyar. Yeterli kalsiyum alınmaması kemik kaybına (osteoporoz) neden olur. Menopoz döneminde bu riski azaltmanın en kolay yolu düzenli light süt tüketimidir" diyor.