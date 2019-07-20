MODERN hayat, beslenme alışkanlıklarını ve yaşam şeklini değiştiriyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, hem fazla kilolara neden oluyor hem de vücuttaki hayati organlara da zarar veriyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor. İlk günde, fazla kiloya ve yanlış beslenmeye bağlı olarak gelişen karaciğer yağlanmasının şifrelerini açıklıyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan, şu bilgileri veriyor:

ABUR CUBURLARI BIRAKIN!

Günümüzde koşturmacalı şehir hayatı, beslenmemize de yansıyor. İnsanlar, paketli ayaküstü yiyebileceği besinleri tüketmeye yöneliyor. Tatlı, gofret ve bisküvi gibi birçok ürün; glikoz, früktoz ve mısır şurubu içeriyor. Bu katkı maddeleri, insülin direnci denilen sorunu ortaya çıkartıyor. Zamanla kilo alımına ve bel çevresinde yağlanmaya neden oluyor. Beyaz undan yapılmış yiyecekler de karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Beyaz ekmek, pirinç, patates, pizza/ makarna, cips, mısır gevreği, fruktoz içeren meyve suları, gazlı içecekler yerine tam buğday, tahıl, baklagiller, taze meyve ve yeşil sebzeleri tercih etmek gerekiyor.

NELER YAPMAK GEREKİR?

AKDENIZ TİPİ BESLENİN: Karaciğer yağlanmasına karşı mevsim sebze ve meyvelerinin ağırlıklı olduğu, zeytinyağının tercih edildiği 'Akdeniz tipi' beslenme önerilir. Özellikle enginar, karaciğer detoksu açısından büyük önem taşır.

SU İÇİN: Su, vücudumuzu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Bunun için de her gün en az 2 litre su içmek gerekir.

KAHVE İÇİN: İçerdiği kafeol ve polifenol gibi antioksidan maddeler sayesinde karaciğerde yağlanma ve alkole bağlı hasarları giderir.

MEYVENİN KENDİSİNİ YİYİN: Meyve suyu ve gazlı içecekler, içerdikleri yapay tatlandırıcılar nedeniyle kan şekerini hızla yükseltir. O yüzden meyvenin suyunu değil kendisini yemek gerekir.

BAKLİYATIN GÜCÜ: Lif içeriğinin yüksek olduğu kuru baklagiller karaciğeri korur. Haftada 2 kez kuru fasulye, nohut, mercimek ve barbunya tüketmek, karaciğer yağlanmasını engeller.

MAYONEZLE VEDALAŞIN

MAYONEZ ve ketçap, hem çocukların, hem de yetişkinlerin sevdiği patates kızartmasına eşlik ediyor. Ancak içerdiği yüksek oranda doymuş yağ nedeniyle önce göbeği büyütüyor, ardından karaciğeri yağlandırıyor.

BİTKİSEL ÇAYLAR MASUM DEĞİL

BİLİNÇSİZ tüketilen bitkisel çaylar da, karaciğere fayda yerine zarar verebiliyor. Bu tarz ürünleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor.

Sağlıklı bir karaciğer için bol su içmek ve yeşil yapraklı sebzeler tüketmek gerekiyor.

YARIN: HEPATİTLER SİNSİ İLERLER

DYT. TUBA KAYAN TAPAN - A'DAN Z'YE KARACİĞER SAĞLIĞI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL