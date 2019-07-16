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Afrodizyak leblebi

Afrodizyak leblebi
En sevilen kuruyemişlerden leblebi, cinsel hayata renk katıyor. Libidoyu yükselterek, cinsel isteği artırıyor. Vücuda enerji vererek, erken boşalma ve isteksizliği ortadan kaldırıyor. ve böbrekleri de koruduğu bilinen leblebinin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Lifli yapısı ile tok tutar.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kaliteli bir uyku düzeni sağlar.
Sinir sistemini korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kadın hastalıklarından korur.

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