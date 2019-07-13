İNSAN ömrünün uzamasıyla birlikte nörolojik hastalıkların da görülme sıklığı artıyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Beyin fonksiyonlarını bozan bu hastalığın önlenmesinde omega-3 yağ asitleri içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, Akdeniz tipi beslenmenin Alzheimer'dan koruduğunu belirtiyor. Hafızayı güçlendiren ve Alzheimer'ı engelleyen besinleri sıralıyor:

Elma suyu: Hatırlama hızını ve doğruluğunu destekler. Elma suyundaki bu madde Alzheimer tedavisinde kullanılan Aricept isimli ilaçta da bulunuyor. Bu nedenle günde 1 elma yemek gerekir.

Tarçın: İnsülin direncini destekler. Bu sayede şekerin beyne zarar vermesini engeller. Alzheimer'dan korur.

Kahve: Alzheimer'ın riskini azaltır. Günde 3 fincan kahve içenlerde Alzheimer riski yüzde 65 azalır.