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unutturmaz! İşte 'ı engelleyen besinler

Tarçın unutturmaz

İNSAN ömrünün uzamasıyla birlikte nörolojik hastalıkların da görülme sıklığı artıyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Beyin fonksiyonlarını bozan bu hastalığın önlenmesinde omega-3 yağ asitleri içeren besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Uzmanlar, tipi beslenmenin 'dan koruduğunu belirtiyor. Hafızayı güçlendiren ve Alzheimer'ı engelleyen besinleri sıralıyor:
Elma suyu: Hatırlama hızını ve doğruluğunu destekler. Elma suyundaki bu madde Alzheimer tedavisinde kullanılan Aricept isimli ilaçta da bulunuyor. Bu nedenle günde 1 elma yemek gerekir.
Tarçın: İnsülin direncini destekler. Bu sayede şekerin beyne zarar vermesini engeller. Alzheimer'dan korur.
Kahve: Alzheimer'ın riskini azaltır. Günde 3 fincan kahve içenlerde Alzheimer riski yüzde 65 azalır.

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