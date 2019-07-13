EN sevilen lezzetlerden kavrulmuş leblebi, bolca vitamin ve mineral içeriyor. Lif deposu bu kuruyemiş, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Gün içerisinde tüketilen bir avuç leblebi, açlığı bastırıyor. Tokluk hissi veriyor. İnme, felç ve kalp krizi gibi hastalıkların riskini azaltan leblebi, kolesterolü de düşürüyor. Kalbi güçlendiriyor. Demir eksikliğine bağlı kansızlıkla savaşan leblebi, böbrek taşlarının oluşumunu engelliyor. Kemik sağlığını da koruyor.
- Sağlık
- 13.07.2019
- Gazete
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