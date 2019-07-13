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Kalbinizi kavuracak! İşte nin bilinmeyen faydaları

Kalbinizi kavuracak!
EN sevilen lezzetlerden kavrulmuş leblebi, bolca vitamin ve mineral içeriyor. deposu bu kuruyemiş, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Gün içerisinde tüketilen bir avuç , açlığı bastırıyor. Tokluk hissi veriyor. İnme, felç ve kalp krizi gibi hastalıkların riskini azaltan leblebi, kolesterolü de düşürüyor. Kalbi güçlendiriyor. eksikliğine bağlı kansızlıkla savaşan leblebi, böbrek taşlarının oluşumunu engelliyor. sağlığını da koruyor.

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