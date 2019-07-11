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Kireçlenmenin nedeni: Babet

Kireçlenmenin nedeni: Babet
Kadınların favori ayakkabı modellerinden babetler, özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Ancak lar tabanı düz olduğu ve ayağı yeterince kavrayamadığı için sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Op. Dr. Mustafa Serkan , sürekli babet ayakkabı kullanmanın topuk dikeni, düztabanlık, başparmak eğriliği, kireçlenme ve tırnak batması problemlerine davetiye çıkarttığını söylüyor. İdeal ayakkabı için topuk yüksekliğinin 3-5 cm arasında olması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Zaimoğlu, "Babet ayakkabıların ön kısımları genellikle dar olduğu için ayak parmakları sıkışır ve hareketsiz kalır. Bu ayakkabılar yanlardan ve üst kısımlardan ayağı yeterince kavrayamaz ve ayak bileğine destek olamaz" diyor.

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