Kireçlenmenin nedeni: Babet

Kadınların favori ayakkabı modellerinden babetler, özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Ancak babet ayakkabılar tabanı düz olduğu ve ayağı yeterince kavrayamadığı için sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Op. Dr. Mustafa Serkan Zaimoğlu, sürekli babet ayakkabı kullanmanın topuk dikeni, düztabanlık, başparmak eğriliği, kireçlenme ve tırnak batması problemlerine davetiye çıkarttığını söylüyor. İdeal ayakkabı için topuk yüksekliğinin 3-5 cm arasında olması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Zaimoğlu, "Babet ayakkabıların ön kısımları genellikle dar olduğu için ayak parmakları sıkışır ve hareketsiz kalır. Bu ayakkabılar yanlardan ve üst kısımlardan ayağı yeterince kavrayamaz ve ayak bileğine destek olamaz" diyor.
- Sağlık
- 11.07.2019
- Gazete
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