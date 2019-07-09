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mucizesi! İşte anne sütünün önemi

Anne sütü mucizesi

DOĞANIN mucizesi anne sütü, hem bebeği hem de anneyi koruyor. Bu nedenle bebeklerin ilk altı ay yle beslenmesi öneriliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülbin İşgören, "Bebek, anne sütüyle ne kadar uzun süre beslenirse yararı o kadar fazla olur" diyor. Doğumdan sonra gelen kolostrum, yani ilk sarı süt bebeğin ilk aşısı olması özelliğini taşıyor. Bebeğin bağışıklığı güçlendiriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Emzirmek, annenin de sağlığını koruyor. Uzun süreli emziren kadınlarda diyabet, tansiyon ve kalp hastalıkları daha az görülüyor. Emzirme, meme ve yumurtalık kanseri riskini de azaltıyor.

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