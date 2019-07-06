KALP ve damar hastalıklarının ortaya çıkmasında, kronik rahatsızlıklar etkili oluyor. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Arıtürk, sağlıklı kalp için sağlıklı damarlara sahip olmak gerektiğini söylüyor. Diyabet, tansiyon ve kolesterolün kalp ve damar sağlığını bozduğunu belirterek şu bilgileri veriyor: DİYABET:

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinir. Kronik süreçli olan bu hastalık, vücuttaki pek çok organı etkiler. Kandaki glikoz seviyesinin yükselmesi, göz, böbrek ve kalp gibi organlara zarar verir. Tedavi edilmeyen ve uzun süre yüksek seyreden diyabet, vücutta harabiyete yol açar. Böbrek, bağırsak, şah ve bacaklardaki damarlarda, damar sertliğine neden olur

HİPERTANSİYON:

Damar içinde akmakta olan kanın, damar duvarında yarattığı basınca, tansiyon denir. Tansiyon değerinin 120/80'in üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Stres, sigara ve özellikle çok tuzlu tüketme hipertansiyon gelişiminde etkili olur. Bununla birlikte şişmanlık da tansiyon riskini artırır. Koroner damarlar, şah damarları, bacak ve böbrek damarları bu süreçten fazlasıyla etkilenir.

KOLESTEROL:

Düzensiz beslenmeye bağlı görülen obezite, kolesterolü yükseltir. Vücutta özellikle kötü huylu olarak bilinen LDL kolesterol ve trigliseridin normal seviyelerin üzerinde seyretmesi, atardamar sağlığını olumsuz etkiler. Kan yağlarının yüksekliği, damarların tıkanmasına yol açar. Bu hastalıklar vücuttaki tüm atardamarları etkileyebilir. Koroner damarlardaki sorunlar kalp krizine ve şah damarlardaki sorunlar felçlere neden olabilir. Bu nedenle diyabetli, hipertansiyonlu veya kan yağları yüksek olan hastaların göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikâyetlerde koroner arter hastalığı açısından dikkatli olmaları, en ufak bir sorun yaşadıklarında hemen bir hekime başvurmaları gerekir.

NEFES DARLIĞINI CİDDİYE ALIN

Diyabet, hipertansiyon ve kolesterol, damar tıkanıklığına yol açar. Bunların başında göğüs ağrısı, nefes darlığı gelir. Benzer şekilde baş dönmesi, göz kararması, bayılma, konuşma bozukluğu ve unutkanlık şah damarı tıkanıklığının önemli belirtileri arasında yer alır. Yürüme mesafesinde azalma, bacaklarda yürümekle gelen ağrı ve soğukluk, bacak damarlarındaki tıkanıklığa işaret eder. Bu durumda uzman muayenesi şarttır.

Kalp ve hastalıklarından korunmak için paketli gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Uzamnlar, doğal ve taze besinlerin yenmesini öneriyor.

BİTTİ

DOÇ.DR. CEM ARITÜRK - KALBİNİN SESİNİ DİNLE - 5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL